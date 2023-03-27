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Совбез ООН не принял резолюцию России по расследованию подрыва «Северных потоков»

Ведомости

Совет безопасности ООН не принял российский проект резолюции о создании международной комиссии для расследования подрыва «Северных потоков», сообщают «РИА Новости». Документ не набрал необходимого количества голосов.

«За» проголосовали только три страны – Россия, Китай и Бразилия. Остальные – воздержались. Как отмечает агентство, для принятия резолюция должна набрать 9 из 15 голосов, причем ни один из постоянных членов Совбеза не должен быть против.

Постоянными членами Совбеза являются РФ, Китай, Великобритания, США и Франция. Непостоянными – Албания, Бразилия, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, Объединенные Арабские Эмираты, Швейцария, Эквадор, Япония.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что западные страны пытаются исключить из информационной повестки тему диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», но Россия не даст этому случиться.

Ранее по теме: В Совфеде призвали разработать международную конвенцию по защите трубопроводов

Инцидент на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. В обоих трубопроводах упало давление. Две обнаруженные впоследствии утечки находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Изначально Германия, Швеция и Дания договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. В октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственные за произошедшее так и не были названы.

14 марта президент России Владимир Путин говорил, что российская сторона предлагала датским властям сформировать международную группу экспертов и провести обследование ниток «Северных потоков», но получила неопределенный ответ. 16 марта министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен сообщил, что Копенгаген не даст Москве разрешения на участие в расследовании на «Северных потоках». По его словам, расследованиям Дании, Швеции и Германии можно доверять, поскольку в этих странах «царит верховенство закона».

Ранее по теме: Кремль: Запад пытается убрать из повестки тему диверсий на «Северных потоках»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных