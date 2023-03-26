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В Совфеде призвали разработать международную конвенцию по защите трубопроводов

Ведомости

Закономерным юридическим итогом подрывов газопроводов «Северный поток» должна стать разработка международной конвенции по защите подводных трубопроводов, заявил в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев. В рамках этой конвенции следует объявить наказуемым преступлением повреждение трубопроводов, считает он. 

«С моей точки зрения, закономерным юридическим итогом произошедшего (причем независимо от того, удастся ли добиться международного расследования) должна стать разработка и принятие международной конвенции по защите подводных трубопроводов. В настоящее время такой конвенции нет, а значит, имеет место пробел в международном праве, который необходимо как можно скорее восполнить», – написал вице-спикер Совфеда.

Косачев перечислил вопросы, которые следовало бы отразить в документе. Во-первых, необходимо установить «зоны ответственности» государств, через территории и морские пространства которых проходит трасса трубопровода. Сенатор также предложил объявить в рамках конвенции наказуемым преступлением повреждение трубопроводов. Кроме того, как отмечает Косачев, следует предусмотреть нормы о порядке создания и функционирования международной следственной комиссии в случае, когда такое преступление совершено. 

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Инцидент на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. В обоих трубопроводах упало давление. Две обнаруженные впоследствии утечки находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Изначально Германия, Швеция и Дания договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. В октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственные за произошедшее так и не были названы.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование инцидента на «Северных потоках», в котором обвинил в причастности к подрыву США и Норвегию. В Белом доме и Еврокомиссии эту информацию назвали недостоверной. В Кремле заявили о нежелании Запада прозрачно расследовать дело о «Северных потоках».

В марте министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен сообщил, что Копенгаген не даст Москве разрешения на участие в расследовании на «Северных потоках». По его словам, расследованиям Дании, Швеции и Германии можно доверять, поскольку в этих странах «царит верховенство закона».

Копенгаген не заинтересован в проведении расследования, которое бы выявило заказчиков и исполнителей диверсий на газопроводах, но Дании не удастся «замести под ковер» этот вопрос, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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