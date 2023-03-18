МИД: Дании не удастся «замести под ковер» тему расследования по «Северным потокам»

В МИДе также подчеркнули, что датские власти не дали «сколь-либо вразумительный ответ» ни на одно из обращений Москвы, и это при том, что РФ как собственник газопроводов является потерпевшей стороной. В ведомстве напомнили, что Копенгаген не ответил на предложение премьер-министра Михаила Мишустина об участии представителей российских федеральных органов исполнительной власти и «Газпрома» в расследовании, но, несмотря на отказ, МИД продолжит добиваться ответов. Захарова подчеркнула, что «замести под ковер» этот вопрос не удастся.