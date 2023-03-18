МИД: Дании не удастся «замести под ковер» тему расследования по «Северным потокам»
Копенгаген не заинтересован в проведении расследования, которое бы выявило заказчиков и исполнителей диверсий на газопроводах, но Дании не удастся «замести под ковер» этот вопрос, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий в субботу опубликован на сайте ведомства.
16 марта министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен сообщил, что Копенгаген не даст Москве разрешения на участие в расследовании на «Северных потоках». По его словам, расследованиям Дании, Швеции и Германии можно доверять, поскольку в этих странах «царит верховенство закона».
«Хорошо известно, что Дания на протяжении двух с половиной лет намеренно затягивала рассмотрение вопроса с предоставлением компании Nord Stream AG разрешения на строительство газопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне королевства. Весьма показательное отношение. Очевидно, еще тогда Копенгаген отрабатывал указания своих заокеанских покровителей», – заявила Захарова.
По ее мнению, Копенгаген изначально не был заинтересован в проведении расследования, которое «могло бы пролить свет на истинных исполнителей и заказчиков терактов». Захарова также обратила внимание на «невнятную реакцию» Дании на информацию об обнаружении оператором в феврале 2023 г. объекта в районе сварного соединения в ходе обследования газопровода «Северный поток – 2».
В МИДе также подчеркнули, что датские власти не дали «сколь-либо вразумительный ответ» ни на одно из обращений Москвы, и это при том, что РФ как собственник газопроводов является потерпевшей стороной. В ведомстве напомнили, что Копенгаген не ответил на предложение премьер-министра Михаила Мишустина об участии представителей российских федеральных органов исполнительной власти и «Газпрома» в расследовании, но, несмотря на отказ, МИД продолжит добиваться ответов. Захарова подчеркнула, что «замести под ковер» этот вопрос не удастся.
«Исходим из того, что только всестороннее и открытое международное расследование с обязательным участием российских представителей способно предоставить общественности достоверные и объективные данные о причинах, исполнителях и заказчиках диверсий», – говорится в заявлении.
Помощник президента Юрий Ушаков ранее ответил на запрет России участвовать в расследовании взрывов «Северных потоков», о котором 16 марта заявил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен. Ушаков напомнил, что в экономической зоне Дании на одной из ниток газопровода в сторону России 21 февраля был обнаружен некий цилиндрический предмет 30-40 см высотой, причем на стыке труб, «что в плане возможного подрыва имеет значение». Об этом компания оператор Nord Stream AG оповестила датскую сторону.
Ушаков рассказал, что он лично вызывал дважды временного поверенного по делам Дании, а его ответ был «достаточно нечетким». «Какое расследование будут проводить сами датчане, мы не знаем, но объективности в нем будет явно недостаточно, поскольку нас не хотят допускать, хотя тема чувствительная и крайне важная», – заявил Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин 14 марта говорил, что Россия предлагала датским властям сформировать международную группу экспертов и провести обследование ниток «Северных потоков», но получила неопределенный ответ.
Инцидент на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. В обоих трубопроводах упало давление. Две обнаруженные впоследствии утечки находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Изначально Германия, Швеция и Дания договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. В октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственные за произошедшее так и не были названы.