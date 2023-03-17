Ушаков ответил на запрет России участвовать в расследовании взрывов «Северных потоков»
Помощник президента Юрий Ушаков ответил на запрет России участвовать в расследовании взрывов «Северных потоков», о котором 16 марта заявил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен.
Ушаков напомнил, что в экономической зоне Дании на одной из ниток газопровода в сторону России 21 февраля был обнаружен некий цилиндрический предмет 30-40 см высотой, причем на стыке труб, «что в плане возможного подрыва имеет значение». «То есть это такой маячок, который мог бы быть элементом взрывного устройства, например, через него можно передать какой-то сигнал», – сказал Ушаков. Об этом компания оператор Nord Stream AG оповестила датскую сторону.
Ушаков рассказал, что он лично вызывал дважды временного поверенного по делам Дании: «И предлагал датским властям рассмотреть возможность проведения совместного расследования с участием специалистов МЧС, и в случае обнаружения какого-то опасного элемента провести разминирование. Это было мое предложение.
Ответ датского временного поверенного был таким достаточно нечетким. Было сказано так, что, «учитывая месторасположение объекта, датские власти в настоящее время проводят оценку аспектов безопасности и экологии и проинформируют российскую сторону по этому вопросу». То есть такой ответ, который вчера министр иностранных дел Дании расшифровал, – то есть Дания не разрешит России участвовать в расследовании. Совершенно неконструктивная позиция, неконструктивный подход. Какое расследование будут проводить сами датчане, мы не знаем, но объективности в нем будет явно недостаточно, поскольку нас не хотят допускать, хотя тема чувствительная и крайне важная».
Владимир Путин 14 марта говорил, что Россия предлагала датским властям сформировать международную группу экспертов и провести обследование ниток «Северных потоков», но получила неопределенный ответ. «Мы бы хотели получить разрешение датских властей на то, чтобы самостоятельно, либо совместно с ними, а лучше – сформировав международную группу экспертов и взрывников, которые могут работать на такой глубине, провести необходимые обследования... Но на наш запрос датским властям мы получили ответ, что они сами должны на этот счет подумать и, когда сочтут возможным, дадут нам ответ. Такой неопределенный ответ был получен», - говорил он в интервью «России 24».
Накануне, 16 марта, министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен сообщил, что Копенгаген не даст Москве разрешения на участие в расследовании на «Северных потоках». По его словам, расследованиям Дании, Швеции и Германии можно доверять, поскольку в этих странах «царит верховенство закона».
После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что отказ Дании предоставлять России доступ к расследования Москва расценивает как «махинации», «лохотрон» и «трехкопеечный аттракцион, которые, по-моему, никто уже давно не покупает». Захарова подчеркнула, что на кону стоят большие деньги, поэтому историю с трубопроводами «закопать и убрать» не удастся.
Инцидент на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. В обоих трубопроводах упало давление. Две обнаруженные впоследствии утечки находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Изначально Германия, Швеция и Дания договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. В октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственные за произошедшее так и не были названы.