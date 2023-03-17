Ушаков ответил на запрет России участвовать в расследовании взрывов «Северных потоков»

Владимир Путин 14 марта говорил, что Россия предлагала датским властям сформировать международную группу экспертов и провести обследование ниток «Северных потоков», но получила неопределенный ответ. «Мы бы хотели получить разрешение датских властей на то, чтобы самостоятельно, либо совместно с ними, а лучше – сформировав международную группу экспертов и взрывников, которые могут работать на такой глубине, провести необходимые обследования... Но на наш запрос датским властям мы получили ответ, что они сами должны на этот счет подумать и, когда сочтут возможным, дадут нам ответ. Такой неопределенный ответ был получен», - говорил он в интервью «России 24».