Кремль: Запад пытается убрать из повестки тему диверсий на «Северных потоках»
Западные страны пытаются исключить из информационной повестки тему диверсий на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», но Россия не даст этому случиться. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Странами Запада предпринимаются все возможные меры для того, чтобы замотать, говоря по-русски, эту тему, чтобы заглушить, чтобы этой темы не было на повестке дня. Но, разумеется, Россия будет продолжать делать все возможное, чтобы не дать этому случиться», – сказал он.
Комментируя заявление российского МИДа о том, что Москва может потребовать компенсацию ущерба за подрыв газопроводов, Песков согласился, что сначала необходимо установить ответственных за диверсии. Сейчас все данные, по его оценке, указывают на то, что подобный масштабный акт саботажа и терроризма «не мог быть совершен без участия государств и специальных государственных служб со всех их потенциалом».
Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что Россия «не исключает впоследствии» постановки вопроса о компенсации ущерба из-за подрыва «Северных потоков». Дипломат также отметил, что западные страны «активно саботируют» работу по проекту резолюции Совбеза ООН о независимом международном расследовании диверсий.
Инцидент на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. В обоих трубопроводах упало давление. Две обнаруженные впоследствии утечки находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Изначально Германия, Швеция и Дания договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. В октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственные за произошедшее так и не были названы.
14 марта президент России Владимир Путин говорил, что российская сторона предлагала датским властям сформировать международную группу экспертов и провести обследование ниток «Северных потоков», но получила неопределенный ответ. 16 марта министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен сообщил, что Копенгаген не даст Москве разрешения на участие в расследовании на «Северных потоках». По его словам, расследованиям Дании, Швеции и Германии можно доверять, поскольку в этих странах «царит верховенство закона».