В МИДе допустили постановку вопроса о компенсации ущерба за подрыв «Северных потоков»
Россия может потребовать компенсацию ущерба за подрыв «Северных потоков». Такое заявление сделал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в интервью «РИА Новости».
«Не исключаем впоследствии и постановки вопроса о компенсации ущерба в результате подрыва газопроводов «Северный поток», — сказал он.
Постпредство России при ООН распространило проект резолюции Совбеза организации о независимом международном расследовании инцидента в Балтийском море, напомнил Биричевский. По его словам, «западные страны активно саботируют работу по проекту резолюции», однако России будет настаивать на проведении расследования с участием российской стороны.
Инцидент на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. В обоих трубопроводах упало давление. Две обнаруженные впоследствии утечки находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании.
8 февраля журналист Сеймур Херш опубликовал расследование инцидента на «Северных потоках», в котором обвинил в причастности к подрыву США и Норвегию. В Белом доме и Еврокомиссии эту информацию назвали недостоверной.
Спустя месяц газета The New York Times сообщила о появлении новых разведданных США, в которых говорится о причастности некой «проукраинской группировки» к диверсиям на «Северных потоках». Тогда же немецкая Die Zeit со ссылкой на следствие Германии заявила, что к диверсии может быть причастно украинское судно, на котором были обнаружены следы взрывчатки.
В Кремле усомнились в причастности проукраинских сил к подрыву «Северных потоков» и назвали подобные сообщения «скоординированным вбросом». Ранее российские власти неоднократно призывали провести международное разбирательство инцидента с участием российских представителей и указывали на нежелание Запада прозрачно расследовать дело о газопроводах. 24 марта Дания пригласила компанию-оператора Nord Stream 2 AG принять участие в операции по извлечению объекта, обнаруженного рядом с «Северным потоком — 2». В Кремле такое решение оценили положительно.