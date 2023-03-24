Дания позвала Nord Stream 2 AG на извлечение обнаруженного у газопровода «объекта»
Датское энергетическое агентство (DEA) пригласило компанию-оператора Nord Stream 2 AG принять участие в операции по извлечению объекта, обнаруженного рядом с «Северным потоком – 2» В Балтийском море, сообщила пресс-служба агентства.
«С целью дальнейшего выяснения природы объекта датские власти решили поднять его на поверхность при содействии датского министерства обороны. В связи с этим Датское энергетическое агентство пригласило оператора трубопровода, компанию Nord Stream 2 AG, принять участие в операции», – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что объект не будет извлекаться, пока DEA ждет ответа от Nord Stream 2 AG. Ведомство уточнило, что речь идет об объекте 40 см в длину и 10 см в диаметре – агентство не исключает, что это может быть морской дымовой буй.
Инцидент на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. В обоих трубопроводах упало давление. Две обнаруженные впоследствии утечки находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Изначально Германия, Швеция и Дания договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. В октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственные за произошедшее так и не были названы.
14 марта президент России Владимир Путин говорил, что российская сторона предлагала датским властям сформировать международную группу экспертов и провести обследование ниток «Северных потоков», но получила неопределенный ответ. 16 марта министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен сообщил, что Копенгаген не даст Москве разрешения на участие в расследовании на «Северных потоках». По его словам, расследованиям Дании, Швеции и Германии можно доверять, поскольку в этих странах «царит верховенство закона».
17 марта помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что в экономической зоне Дании на одной из ниток газопровода в сторону России 21 февраля был обнаружен некий цилиндрический предмет 30-40 см высотой, причем на стыке труб, «что в плане возможного подрыва имеет значение». По его словам, он предлагал датской стороне провести совместное расследование с участием МЧС России, и в случае обнаружения какого-то опасного элемента провести разминирование.