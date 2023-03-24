Песков назвал позитивной новостью приглашение Дании в адрес Nord Stream 2 AG
Приглашение Данией оператора Nord Stream 2 AG на извлечение обнаруженного у «Северного потока — 2» «объекта» — все-таки позитивная новость, но нужно посмотреть, «что за этим дальше будет стоять», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал критически важным определить, что это за «объект».
Ранее Датское энергетическое агентство (DEA) пригласило компанию–оператора Nord Stream 2 AG принять участие в операции по извлечению объекта, обнаруженного рядом с «Северным потоком — 2» в Балтийском море. В пресс-службе агентства уточнили, что объект не будет извлекаться, пока DEA ждет ответа от Nord Stream 2 AG. Ведомство уточнило, что речь идет об объекте 40 см в длину и 10 см в диаметре — агентство не исключает, что это может быть морской дымовой буй.
«Давайте посмотрим, что за этим дальше будет стоять. Пока безусловно, наверно, это все-таки позитивная новость, когда собственник трубы приглашается к очень важным действиям в рамках расследования, потому что действительно обнаруженный объект находится рядом со швом труб. Шов, как известно, это наиболее уязвимый участок трубопровода. И взрыв собственно тоже произошел на стыке, на шве. Поэтому очень важно, критически важно в рамках расследования определить, что это за объект, имеет ли он отношение к террористическому акту — а судя по всему имеет — и продолжить расследование», — сказал Песков.
Пресс-секретарь заявил, что это расследование должно быть «прозрачным, транспарентным, инклюзивным с точки зрения участия там всех заинтересованных сторон».
Взрыв на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. В обоих трубопроводах упало давление. Две обнаруженные впоследствии утечки находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Изначально Германия, Швеция и Дания договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. В октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственные за произошедшее так и не были названы. Причем Швеция отказалась передать России итоги расследования.
14 марта президент России Владимир Путин говорил, что российская сторона предлагала датским властям сформировать международную группу экспертов и провести обследование ниток «Северных потоков», но получила неопределенный ответ. 16 марта министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен сообщил, что Копенгаген не даст Москве разрешения на участие в расследовании на «Северных потоках». По его словам, расследованиям Дании, Швеции и Германии можно доверять, поскольку в этих странах «царит верховенство закона».