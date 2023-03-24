Песков назвал позитивной новостью приглашение Дании в адрес Nord Stream 2 AG

«Давайте посмотрим, что за этим дальше будет стоять. Пока безусловно, наверно, это все-таки позитивная новость, когда собственник трубы приглашается к очень важным действиям в рамках расследования, потому что действительно обнаруженный объект находится рядом со швом труб. Шов, как известно, это наиболее уязвимый участок трубопровода. И взрыв собственно тоже произошел на стыке, на шве. Поэтому очень важно, критически важно в рамках расследования определить, что это за объект, имеет ли он отношение к террористическому акту — а судя по всему имеет — и продолжить расследование», — сказал Песков.