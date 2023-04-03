Президент Ирана посетит Саудовскую Аравию на фоне восстановления дипотношений
Президент Ирана Эбрахим Раиси посетит Саудовскую Аравию с официальным визитом. Об этом сообщил первый вице-президент республики Мохаммад Мохбер.
«Король Сальман пригласил президента [Ирана посетить Эр-Рияд], на это приглашение был дан положительный ответ», — заявил он (цитата по ТАСС). Дата визита не уточняется.
19 марта заместитель главы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди сообщил в Twitter, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд пригласил президента Ирана посетить Эр-Рияд. По его словам, Раиси «радушно получил это приглашение» и отметил готовность Ирана укреплять сотрудничество с Саудовской Аравией.
10 марта Иран и Саудовская Аравия при посредничестве КНР договорились о нормализации отношений и открытии посольств в течение двух месяцев. В заявлении страны также согласились уважать суверенитет и не вмешиваться во внутренние дела друг друга.
Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Ираном в январе 2016 г. Причиной стало нападение иранских протестующих на посольство Саудовской Аравии в Тегеране, которое последовало за казнью шиитского проповедника Нимра ан-Нимра в королевстве.
Диалог между двумя региональными державами возобновился в апреле 2021 г. За тот год стороны провели четыре встречи в Багдаде. Как отмечает Tasnim, несколько раундов переговоров прошло и в 2022 г.