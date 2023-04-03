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Президент Ирана посетит Саудовскую Аравию на фоне восстановления дипотношений

Ведомости

Президент Ирана Эбрахим Раиси посетит Саудовскую Аравию с официальным визитом. Об этом сообщил первый вице-президент республики Мохаммад Мохбер.

«Король Сальман пригласил президента [Ирана посетить Эр-Рияд], на это приглашение был дан положительный ответ», — заявил он (цитата по ТАСС). Дата визита не уточняется.

19 марта заместитель главы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди сообщил в Twitter, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд пригласил президента Ирана посетить Эр-Рияд. По его словам, Раиси «радушно получил это приглашение» и отметил готовность Ирана укреплять сотрудничество с Саудовской Аравией.

10 марта Иран и Саудовская Аравия при посредничестве КНР договорились о нормализации отношений и открытии посольств в течение двух месяцев. В заявлении страны также согласились уважать суверенитет и не вмешиваться во внутренние дела друг друга.

Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Ираном в январе 2016 г. Причиной стало нападение иранских протестующих на посольство Саудовской Аравии в Тегеране, которое последовало за казнью шиитского проповедника Нимра ан-Нимра в королевстве.

Диалог между двумя региональными державами возобновился в апреле 2021 г. За тот год стороны провели четыре встречи в Багдаде. Как отмечает Tasnim, несколько раундов переговоров прошло и в 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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