Пекин мирит Тегеран и Эр-Рияд

Одной из наиболее чувствительных стала атака на объекты компании Saudi Aramco в Хурайсе 14 сентября 2019 г., которая вызвала повышение цен на нефть марки Brent почти на 20% за два дня – до $71,95 за барр. В марте 2022 г. был атакован НПЗ в ОАЭ. Но в январе 2023 г., параллельно с сообщениями о контактах в области ирано-саудовского урегулирования, агентство АР со ссылкой на источники узнало, что Эр-Рияд и хуситы начали неформальные переговоры при посредничестве Омана, также выступающего посредником саудитов в контактах с Тегераном.