СБУ заочно сообщила о подозрении в государственной измене блогеру Подоляке
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно сообщила о подозрении блогеру Юрию Подоляке в государственной измене, говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Telegram-канале.
«Служба безопасности собрала исчерпывающую доказательную базу на блогера-миллионника Юрия Подоляку <...> Инициированные СБУ экспертные исследования подтвердили, что в интервью и выступлениях Подоляки имеются факты его подрывной деятельности против Украины», – говорится в сообщении.
В пресс-службе указали на то, что Подоляка регулярно выступает на российских телеканалах, рассказывает о ситуации на фронте, а также публикует информацию в своем Telegram-канале, который насчитывает несколько миллионов подписчиков.
Блогера подозревают по ряду статей, в числе которых «распространение материалов с призывами к изменению границ территории на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины», «государственная измена, совершенная в условиях военного положения».
В конце февраля президент Владимир Путин объявил благодарность блогерам и журналистам Дмитрию Пучкову и Юрию Подоляке за вклад в работу организации «Российское военно-историческое общество» (РВИО).