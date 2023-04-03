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СБУ заочно сообщила о подозрении в государственной измене блогеру Подоляке

Ведомости

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно сообщила о подозрении блогеру Юрию Подоляке в государственной измене, говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Telegram-канале.

«Служба безопасности собрала исчерпывающую доказательную базу на блогера-миллионника Юрия Подоляку <...> Инициированные СБУ экспертные исследования подтвердили, что в интервью и выступлениях Подоляки имеются факты его подрывной деятельности против Украины», – говорится в сообщении.

В пресс-службе указали на то, что Подоляка регулярно выступает на российских телеканалах, рассказывает о ситуации на фронте, а также публикует информацию в своем Telegram-канале, который насчитывает несколько миллионов подписчиков.

Блогера подозревают по ряду статей, в числе которых «распространение материалов с призывами к изменению границ территории на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины», «государственная измена, совершенная в условиях военного положения».

В конце февраля президент Владимир Путин объявил благодарность блогерам и журналистам Дмитрию Пучкову и Юрию Подоляке за вклад в работу организации «Российское военно-историческое общество» (РВИО).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных