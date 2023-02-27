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Путин объявил благодарность блогерам Пучкову и Подоляке

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Президент России Владимир Путин объявил благодарность блогерам и журналистам Дмитрию Пучкову и Юрию Подоляке за вклад в работу организации «Российское военно-историческое общество» (РВИО). Распоряжение об этом опубликовано на портале правовой информации.

Помимо них благодарность за вклад в работу РВИО была объявлена:

  • журналисту Михаилу Онуфриенко;

  • министру культуры Московской области Василию Кузнецову;

  • члену научного совета РВИО Константину Аверьянову;

  • члену попечительского совета РВИО Андрею Козицыну;

  • замглавы департамента проектной деятельности АНО «Агентство внутреннего туризма» Юлии Коноваловой;

  • командиру поискового отряда «Штурм» Михаилу Булдакову;

За эти же заслуги Путин распорядился наградить почетной грамотой президента РФ председателя научного совета РВИО Анатолия Кошкина и замглавы ООО «Уральская горно-металлургическая компания» Александра Рогожина.

РВИО было создано в конце 2012 г. указом Путина для консолидации сил государства и общества в изучении военно-исторического прошлого России, поднятия престижа воинской службы и воспитания патриотизма. Председателем РВИО является помощник президента, экс-министр культуры Владимир Мединский.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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