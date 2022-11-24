Форум, посвященный 100-летию СССР, закончился дискуссией о восстановлении Советского Союза

Форум, посвященный 100-летию СССР, закончился дискуссией о восстановлении Советского СоюзаВладимир Мединский назвал ту эпоху первой попыткой построить общество на основании добра и справедливости
В московском Манеже завершился форум «История для будущего. К 100-летию СССР». В его пленарной дискуссии приняли участие председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник президента Владимир Мединский, главы думских комитетов Андрей Картаполов и Леонид Слуцкий, сенатор Алексей Пушков, глава ДНР Денис Пушилин и некоторые эксперты. Финальная панель была посвящена обсуждению темы «Историческая Россия: от Российской империи и Советского Союза к Российской Федерации».
Открывая мероприятие, Мединский напомнил участникам, что президент неоднократно называл распад СССР величайшей геополитической катастрофой. При этом глава РВИО заявил, что считает советское наследие в некоторых отношениях – к примеру, в сфере экономики – неоднозначным и порекомендовал не идеализировать его.
«Мы всегда говорим о советской эпохе с сильной ностальгией, по-человечески это понятно: человеку свойственно помнить добро. Помнить зло, несправедливость, исторический маразм, всяческую кривду – нет, это мы забываем, – подчеркнул Мединский. – Но как бы кто из нас ни относился к советской системе, думаю, каждый согласится с тем, что это была первая масштабная попытка на государственно-цивилизационном – а не на внутренне-духовном – уровне постараться построить общество на основе принципов добра и справедливости».
По его словам, на вопрос о том, возможно ли возрождение Советского Союза, однозначного ответа нет. Но нельзя забывать, отметил помощник президента, что в СССР существовала государственная идеология, которая после развала государства заменилась идеей потребления. Этой осенью, как писали «Ведомости», поиском идеологии, а вернее образа будущего, озаботились во внутриполитическом блоке Кремля.
Глава комитета Госдумы по обороне единоросс Картаполов в своем выступлении заявил о важности изучения истории. «История – это тот предмет, который нужно очень хорошо знать, чтобы представлять, а чего же мы хотим для самих себя сегодня, для наших собственных детей и внуков завтра», – подчеркнул он.
Депутат привел в пример проходящую сейчас в Думе выставку «Аркаим. Колесница времени», посвященную обнаружению древнего городища в Челябинской области. «Ему порядка 4000 лет. Еще не было египетских пирамид, Александр Македонский не воевал с Дарием, римские легионы никуда не ходили, Рима не было, – рассказал Картаполов. – На полях и в лесах просвещенной Европы бегали потомки неандертальцев. А здесь, у нас, в Челябинской нынешней области люди изобрели колесницу. Поэтому нам надо понять, где истоки великой России». Именно поэтому в школах стоит увеличить количество часов уроков истории, которая сейчас зачастую изучается школьниками формально, только для сдачи ЕГЭ, считает депутат.
«Наше молодое поколение должно с самого детства четко понимать, за что воевали наши войска и что было бы, если б они не победили», – добавил он.
По словам главы комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, СССР следует рассматривать как исторический феномен. «Он дал возможности для нашего национального развития, но восстановить его нельзя и делать этого не нужно», – уверен сенатор. После распада Советского Союза главной идеологией, которая заменила коммунизм на постсоветском пространстве, стал национализм, считает он.
В свою очередь, глава ДНР Пушилин призвал восстанавливать пробелы в истории России, возникшие из-за действий Украины. «Идет очернение истории России, великой победы в Отечественной войне, – подчеркнул он. – Из школьной программы изымают российских авторов».
Накануне, как писали «Ведомости», в Манеже шла дискуссия о том, надо ли считать историческим наследием советское кино и нужно ли его взять в современность.