Форум, посвященный 100-летию СССР, закончился дискуссией о восстановлении Советского Союза

Депутат привел в пример проходящую сейчас в Думе выставку «Аркаим. Колесница времени», посвященную обнаружению древнего городища в Челябинской области. «Ему порядка 4000 лет. Еще не было египетских пирамид, Александр Македонский не воевал с Дарием, римские легионы никуда не ходили, Рима не было, – рассказал Картаполов. – На полях и в лесах просвещенной Европы бегали потомки неандертальцев. А здесь, у нас, в Челябинской нынешней области люди изобрели колесницу. Поэтому нам надо понять, где истоки великой России». Именно поэтому в школах стоит увеличить количество часов уроков истории, которая сейчас зачастую изучается школьниками формально, только для сдачи ЕГЭ, считает депутат.