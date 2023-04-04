Финляндия временно закроет отделение генконсульства в Петрозаводске
Финляндия временно закроет отделение своего генконсульства в Петрозаводске, сообщается на сайте МИДа страны. В январе было закрыто отделение генконсульства в Мурманске.
«По оценке министерства иностранных дел, в настоящее время Финляндии не нужен офис в Петрозаводске из-за значительного сокращения основных задач», – говорится в сообщении.
При этом в МИДе страны допустили возобновление работы отделения в будущем. Отделение в Петрозаводске, открытое в 1990 г., занималось вопросами въезда, двусторонними связями и развитием регионального и приграничного сотрудничества.
Петрозаводское и Мурманское отделения работали при генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге, которое продолжит свою деятельность. По вопросам, которые раньше рассматривались петрозаводским офисом, теперь можно обращаться в генконсульство в Санкт-Петербурге, добавили там.
В сентябре 2022 г. Финляндия приняла решение об ограничении въезда в страну для граждан России, а также в выдаче им виз. Также премьер-министр страны Санна Марин отметила, что ужесточение правил пересечения границы связано с объявлением частичной мобилизации в России. По словам премьера, финским властям нужно оценить возможные угрозы национальной безопасности.