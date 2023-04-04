Финляндия временно закроет отделение генконсульства в Петрозаводске

В сентябре 2022 г. Финляндия приняла решение об ограничении въезда в страну для граждан России, а также в выдаче им виз. Также премьер-министр страны Санна Марин отметила, что ужесточение правил пересечения границы связано с объявлением частичной мобилизации в России. По словам премьера, финским властям нужно оценить возможные угрозы национальной безопасности.