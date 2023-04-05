Рогов заявил о завершении ВСУ подготовки к контрнаступлению в Запорожской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) завершили подготовку к наступлению в Запорожской области, они скопили резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов. Об этом в разговоре с «РИА Новости» заявил член главного совета администрации региона и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Они закончили подготовку к своему так называемому "контрнаступу", стянув в Запорожскую область немалые резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов. Они готовы и ждут отмашки. Все может произойти в любой момент, и мы готовы во всеоружии встретить врага», – сказал он.
О том что ВСУ формируют ударную группировку для наступления на территорию Запорожской области с целью выхода к морю, Рогов говорил в начале марта. По его словам, резервы в основном скапливались в Днепропетровской области, при этом часть их располагалась и на подконтрольной Киеву территории Запорожья.
15 марта Рогов сообщал, что украинские военные перебрасывают дополнительные силы на запорожский участок фронта. «Сейчас перебрасывается большое усиление боевиков ВСУ, прошедших подготовку на военных полигонах в ряде европейских стран, включая Польшу, Германию и Британию», – сказал он.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.