Рогов заявил о завершении ВСУ подготовки к контрнаступлению в Запорожской области

О том что ВСУ формируют ударную группировку для наступления на территорию Запорожской области с целью выхода к морю, Рогов говорил в начале марта. По его словам, резервы в основном скапливались в Днепропетровской области, при этом часть их располагалась и на подконтрольной Киеву территории Запорожья.