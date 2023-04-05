Минобороны: потери ВСУ на Донецком направлении за сутки превысили 400 человек
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли на Донецком направлении в зоне проведения спецоперации более 410 военнослужащих, сообщило Минобороны России в своей ежедневной сводке.
«На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии... потери живой силы противника за сутки... составили свыше 410 украинских военнослужащих и наемников», – говорится в сообщении.
Также на этом направлении ВСУ потеряли два бронетранспортера, один танк и гаубицу Д-30.
В Минобороны также рассказали, что на Краснолиманском направлении благодаря огню артиллерии и тяжелых огнеметных систем удалось сорвать контратаку украинской стороны в районе Северска в ДНР и нанести удар по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва в ЛНР. Было уничтожено более 80 украинских военных.
На Купянском, Южнодонецком, Запорожском и Херсонском направлениях ВС России продолжили наносить удары по позициям ВСУ, используя артиллерию и авиацию. В Минобороны также сообщили о сбитом МиГ-29 ВВС Украины в небе над ДНР.
1 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что выпуск средств поражения для объединенной российской группировки войск вырос кратно. Министр заслушал в штабе доклады по текущей обстановке и провел совещание по вопросам обеспечения боеприпасами. В ходе совещания с командованием группировки и заместителями министра Шойгу заявил, что обеспечение группировок войск средствами поражения сейчас находится на постоянном контроле в правительстве и Минобороны. По его словам, объемы поставок наиболее востребованных боеприпасов определены, принимаются меры по их наращиванию.