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Минобороны: потери ВСУ на Донецком направлении за сутки превысили 400 человек

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли на Донецком направлении в зоне проведения спецоперации более 410 военнослужащих, сообщило Минобороны России в своей ежедневной сводке.

«На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии... потери живой силы противника за сутки... составили свыше 410 украинских военнослужащих и наемников», – говорится в сообщении.

Также на этом направлении ВСУ потеряли два бронетранспортера, один танк и гаубицу Д-30.

В Минобороны также рассказали, что на Краснолиманском направлении благодаря огню артиллерии и тяжелых огнеметных систем удалось сорвать контратаку украинской стороны в районе Северска в ДНР и нанести удар по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва в ЛНР. Было уничтожено более 80 украинских военных.

На Купянском, Южнодонецком, Запорожском и Херсонском направлениях ВС России продолжили наносить удары по позициям ВСУ, используя артиллерию и авиацию. В Минобороны также сообщили о сбитом МиГ-29 ВВС Украины в небе над ДНР.

1 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что выпуск средств поражения для объединенной российской группировки войск вырос кратно. Министр заслушал в штабе доклады по текущей обстановке и провел совещание по вопросам обеспечения боеприпасами. В ходе совещания с командованием группировки и заместителями министра Шойгу заявил, что обеспечение группировок войск средствами поражения сейчас находится на постоянном контроле в правительстве и Минобороны. По его словам, объемы поставок наиболее востребованных боеприпасов определены, принимаются меры по их наращиванию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных