Шойгу заявил о кратном увеличении выпуска средств поражения
Выпуск средств поражения для объединенной российской группировки войск вырос кратно, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в штабе объединенной группировки российских войск. Об этом в субботу сообщила пресс-служба оборонного ведомства.
Министр обороны заслушал в штабе доклады по текущей обстановке и провел совещание по вопросам обеспечения боеприпасами. В ходе совещания с командованием группировки и заместителями министра Шойгу заявил, что обеспечение группировок войск средствами поражения сейчас находится на постоянном контроле в правительстве и Минобороны. По его словам, объемы поставок наиболее востребованных боеприпасов определены, принимаются меры по их наращиванию.
«За счет расширения производственных мощностей и повышения производительности труда количество выпускаемой ими продукции для обеспечения войск выросло кратно. Речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения», – сказал министр, добавив, что эти меры позволяют выполнять задачи в соответствии с планом проведения спецоперации.
Участники совещания также обсудили вопросы дальнейшего наращивания обеспечения войск боеприпасами, а также повышения эффективности системы логистики.
Ранее Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК в челябинском и кировском регионах. В частности, министр проверил производство артиллерийских, танковых, минометных снарядов различного калибра и неуправляемых авиационных ракет, а также участки контроля качества. Также министр заслушал доклады руководителей предприятий о текущих результатах выполнения гособоронзаказа.
14 марта Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии ОПК «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области. Министр поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения. В конце января он посетил первый в России специализированный завод по производству крупноразмерных беспилотников.