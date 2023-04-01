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Шойгу заявил о кратном увеличении выпуска средств поражения

Ведомости

Выпуск средств поражения для объединенной российской группировки войск вырос кратно, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в штабе объединенной группировки российских войск. Об этом в субботу сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Министр обороны заслушал в штабе доклады по текущей обстановке и провел совещание по вопросам обеспечения боеприпасами. В ходе совещания с командованием группировки и заместителями министра Шойгу заявил, что обеспечение группировок войск средствами поражения сейчас находится на постоянном контроле в правительстве и Минобороны. По его словам, объемы поставок наиболее востребованных боеприпасов определены, принимаются меры по их наращиванию.

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«За счет расширения производственных мощностей и повышения производительности труда количество выпускаемой ими продукции для обеспечения войск выросло кратно. Речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения», – сказал министр, добавив, что эти меры позволяют выполнять задачи в соответствии с планом проведения спецоперации.

Участники совещания также обсудили вопросы дальнейшего наращивания обеспечения войск боеприпасами, а также повышения эффективности системы логистики.

Ранее Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК в челябинском и кировском регионах. В частности, министр проверил производство артиллерийских, танковых, минометных снарядов различного калибра и неуправляемых авиационных ракет, а также участки контроля качества. Также министр заслушал доклады руководителей предприятий о текущих результатах выполнения гособоронзаказа.

14 марта Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии ОПК «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области. Министр поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения. В конце января он посетил первый в России специализированный завод по производству крупноразмерных беспилотников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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