Шойгу заявил о кратном увеличении выпуска средств поражения

Министр обороны заслушал в штабе доклады по текущей обстановке и провел совещание по вопросам обеспечения боеприпасами. В ходе совещания с командованием группировки и заместителями министра Шойгу заявил, что обеспечение группировок войск средствами поражения сейчас находится на постоянном контроле в правительстве и Минобороны. По его словам, объемы поставок наиболее востребованных боеприпасов определены, принимаются меры по их наращиванию.