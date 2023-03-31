Мишустин сообщил о принятых мерах для кратного увеличения производства вооружений
Правительство РФ приняло меры для кратного увеличения производства востребованных вооружений. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил (ВС) РФ.
«Приняты меры, которые позволяют сегодня кратно увеличить изготовление наиболее востребованных типов вооружения», — заявил он.
Мишустин отметил, что потребности российской армии в технике «значительно выросли». Для ее снабжения максимально задействованы заводские мощности предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), добавил он. Кроме того, реализуются инвестиционные проекты по развитию производства, включая всю кооперацию.
Премьер-министр также обратил внимание на необходимость расширить ремонтную базу. К восстановлению отдельных видов техники он призвал привлекать квалифицированных специалистов. Для этого, отметил Мишустин, в составе Минобороны появится завод оперативного ремонта ракетно-артиллерийского вооружения.
Координационный совет по обеспечению потребностей армии был создан президентом РФ Владимиром Путиным при кабмине в сентябре 2022 г. В его состав, помимо Мишустина, вошли вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Александр Новак, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.
В ноябре 2022 г. Путин поручил совету увеличить количество производимой военной техники и улучшить ее характеристики. В январе глава государства отметил, что рабочие заводов ОПК трудятся «в три смены», и заявил, что продукция предприятий «в высшей степени востребована».
В марте 2023 г. к наращиванию производства вооружения призывали министр обороны РФ Сергей Шойгу и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В частности, Шойгу поручил увеличить в два раза производство высокоточных средств поражения, а Медведев призвал нарастить производство боеприпасов.