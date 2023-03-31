Мишустин сообщил о принятых мерах для кратного увеличения производства вооружений

Мишустин отметил, что потребности российской армии в технике «значительно выросли». Для ее снабжения максимально задействованы заводские мощности предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), добавил он. Кроме того, реализуются инвестиционные проекты по развитию производства, включая всю кооперацию.