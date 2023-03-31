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Мишустин сообщил о принятых мерах для кратного увеличения производства вооружений

Ведомости

Правительство РФ приняло меры для кратного увеличения производства востребованных вооружений. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил (ВС) РФ.

«Приняты меры, которые позволяют сегодня кратно увеличить изготовление наиболее востребованных типов вооружения», — заявил он.

Мишустин отметил, что потребности российской армии в технике «значительно выросли». Для ее снабжения максимально задействованы заводские мощности предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), добавил он. Кроме того, реализуются инвестиционные проекты по развитию производства, включая всю кооперацию.

Премьер-министр также обратил внимание на необходимость расширить ремонтную базу. К восстановлению отдельных видов техники он призвал привлекать квалифицированных специалистов. Для этого, отметил Мишустин, в составе Минобороны появится завод оперативного ремонта ракетно-артиллерийского вооружения.

Координационный совет по обеспечению потребностей армии был создан президентом РФ Владимиром Путиным при кабмине в сентябре 2022 г. В его состав, помимо Мишустина, вошли вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Александр Новак, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.

В ноябре 2022 г. Путин поручил совету увеличить количество производимой военной техники и улучшить ее характеристики. В январе глава государства отметил, что рабочие заводов ОПК трудятся «в три смены», и заявил, что продукция предприятий «в высшей степени востребована».

В марте 2023 г. к наращиванию производства вооружения призывали министр обороны РФ Сергей Шойгу и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В частности, Шойгу поручил увеличить в два раза производство высокоточных средств поражения, а Медведев призвал нарастить производство боеприпасов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных