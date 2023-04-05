Один человек пострадал в результате атаки беспилотника на Брянскую область
Вооруженные силы Украины атаковали территорию Брянской области, сбросив с помощью беспилотника взрывное устройство. В результате один человек пострадал, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Сегодня ВСУ совершили обстрел Суземского района. С помощью БПЛА сброшено взрывное устройство. Есть один пострадавший, сейчас ему оказывается вся необходимая помощь. Разрушений нет. На месте работают оперативные службы», — написал он в своем Telegram-канале.
Накануне, 4 апреля, под обстрел попало село Алешковичи. В результате никто не пострадал, повреждение получила крыша частного дома. В предыдущий раз с помощью беспилотника ВСУ атаковали Севский район Брянской области 3 апреля. Обошлось без пострадавших.
С начала спецоперации России на Украине приграничные регионы РФ регулярно подвергаются обстрелам с украинской стороны. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Белгородской и Ростовской областях.