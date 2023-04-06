Пушилин рассказал о заполнении водой водовода в ДНР
Новый водовод в ДНР начал заполняться водой. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Сейчас идет наполнение системы, идут пусконаладочные работы. Делается все в рекордные сроки. То, что в советское время затягивалось на годы, делается в считанные месяцы», — сказал он (цитата по ТАСС).
Пушилин также отметил, что вопрос снабжения региона водой остается одним из самых важных. По его словам, решение о строительстве водовода из Дона фактически станет спасением для республики.
5 апреля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что водовод из реки Дон в ДНР полностью готов. Его длина составляет 200 км, водовод был построен за пять месяцев.
Перебои с централизованным водоснабжением ДНР начались зимой 2022 г. из-за повреждения украинскими обстрелами Южнодонбасского водовода (ЮДВ).
Позже была обесточена Донецкая фильтровальная станция, а 24 февраля украинскими обстрелами в районе Горловки был поврежден канал Северский Донец – Донбасс (СДД) – ключевой объект водоснабжения региона. С того момента в Донецке и других населенных пунктах региона вода подается по специальному графику.