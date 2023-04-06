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Пушилин рассказал о заполнении водой водовода в ДНР

Ведомости

Новый водовод в ДНР начал заполняться водой. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Сейчас идет наполнение системы, идут пусконаладочные работы. Делается все в рекордные сроки. То, что в советское время затягивалось на годы, делается в считанные месяцы», — сказал он (цитата по ТАСС).

Пушилин также отметил, что вопрос снабжения региона водой остается одним из самых важных. По его словам, решение о строительстве водовода из Дона фактически станет спасением для республики.

5 апреля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что водовод из реки Дон в ДНР полностью готов. Его длина составляет 200 км, водовод был построен за пять месяцев.

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Перебои с централизованным водоснабжением ДНР начались зимой 2022 г. из-за повреждения украинскими обстрелами Южнодонбасского водовода (ЮДВ). 

Позже была обесточена Донецкая фильтровальная станция, а 24 февраля украинскими обстрелами в районе Горловки был поврежден канал Северский Донец – Донбасс (СДД) – ключевой объект водоснабжения региона. С того момента в Донецке и других населенных пунктах региона вода подается по специальному графику.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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