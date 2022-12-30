Ослепшие дома: как 2022 год перевернул жизнь Донецка

Несмотря на старания восполнить запасы воды, их количество сокращается. Для экономии с конца марта в Донецке и Макеевке воду начали подавать раз в несколько дней, с августа – раз в три дня в определенное время: с 19.00 до 21.00. В некоторых районах из-за недостаточного напора она не идет выше первого-второго этажей, поэтому власти вывели краны для набора воды в подвалах возле подъездов многоквартирных домов. В дни подачи возле них собираются очереди: их длина зависит от того, до какого этажа в этот день доходит вода.