Ослепшие дома: как 2022 год перевернул жизнь Донецка

Ослепшие дома: как 2022 год перевернул жизнь ДонецкаЧто изменилось в жизни города под усилившимся украинским огнем
2022 год перевернул жизнь Донбасса, на территории которого столкнулись армии Украины и России. Как заканчивается год в ДНР – крупнейшем из четырех регионов, которые перешли под крыло Москвы, рассказывает корреспондент из Донецка.
Ослепшие дома
В условиях боевых действий ситуация с безопасностью в регионе, и в том числе в Донецке, где, по данным на апрель, проживало 922 662 человека, серьезно ухудшилась.
По данным аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР, с 1 января в республике погибло 1089 гражданских и 4176 силовиков – в сумме это больше, чем за все предыдущие годы конфликта: с 2014 г. в республике погибло 10 306 человек, в том числе 126 детей.
Но в этом году участились обстрелы жилых кварталов республиканской столицы, чаще всего они заметны в пяти районах города, в том числе центральном – Ворошиловском. Самыми безопасными среди жителей считаются Буденновский и Пролетарский районы на востоке и юго-востоке Донецка: этим пользуются в том числе риэлторы.
У кого есть возможность выехать, выбирают города рядом с Донецком – Макеевку или Докучаевск, а также восточные и южные районы, в которых сейчас относительно спокойно. Преимущество Докучаевска перед многими крупными городами региона в том, что вода там подается регулярно, а не по графику. Постоянное водоснабжение удалось наладить, а значит – есть бесперебойное теплоснабжение.
В Донецке все больше домов становятся «ослепшими» – выбитые стекла сменяет матовая пленка, которую можно достать в ЖЭК, многие заколачивают окна ДСП или фанерой – их приходится покупать за свои деньги. Замену окон власти обещают произвести за счет шефской помощи Москвы, но только после нормализации военной обстановки. Новые окна ставят редко – затратно и сохраняется риск повторных разрушений. Уцелевшие стекла заклеивают накрест скотчем, чтобы в случае прилета не пораниться осколками битого стекла.
Открытые бомбоубежища
Улицы хранят следы боевых действий: в посеченных стенах и изрешеченных входных дверях, обрушившихся крышах, разбитых автомобилях на парковках и у подъездов, сломанных ветках деревьев. Битое стекло и другие обломки коммунальщики убирают быстро. В течение того же дня, в перерывах между обстрелами, ремонтируют газовые трубы, теплотрассы, оборванные электропровода и троллеи.
Необычным для жителей мирных городов покажутся незакрытые подъезды. Люди сами открывают двери, чтобы при обстреле прохожие могли укрыться. Соблюдение этой меры находится на контроле властей – в середине декабря врио главы ДНР Денис Пушилин поручил отключить системы домофонов и еще раз проверить доступность и обеспеченность всем необходимым убежищ. Сами убежища и подвалы не всегда со светом, скамьями или стульями и водой.
Есть случаи, когда жильцы привлекали СМИ, чтобы сделать доступным вход в убежище. Так было этим летом по ул. Щорса в прифронтовом Киевском районе Донецка, где прямой вход в подвал дома был закрыт, а людям предложили спускаться через офисное помещение, которое круглосуточно не работало. После журналистских публикаций прямой вход в убежище был открыт.
В большинстве случаев люди сознательно относятся к новым обязанностям. Жители говорят, что желание оказывать помощи друг другу крепнет. То ли от того, что люди стали отзывчивее, то ли в помощи все чаще есть необходимость. Пожилым соседям нередко помогают принести продукты, заделать разбитое окно или вынести строительный мусор, донести воду, которую многие набирают в выведенных на улицы кранах.
Водная блокада
Перебои с централизованным водоснабжением начались еще прошлой зимой: 21 февраля из-за повреждения украинскими обстрелами Южнодонбасского водовода (ЮДВ) проблемы возникли в Докучаевске и близлежащей Еленовке. МЧС объявило чрезвычайную ситуацию. На следующий день была обесточена Донецкая фильтровальная станция, а 24-го числа украинскими обстрелами в районе Горловки был поврежден канал Северский Донец – Донбасс (СДД) – ключевой объект водоснабжения региона.
Иными словами, с подконтрольной Украине части канала вода перестала поступать в ДНР, началась водная блокада республики.
Он соединяет реку Северский Донец – правый приток Дона – с истоком реки Кальмиус, впадающей в Азовское море. Начинается неподалеку от подконтрольной ВСУ территории, затем проходит до истоков реки Кальмиус, которая впадает в Азовское море. Вода по каналу подается не самотеком, а насосами – ее ток можно регулировать. Главное гидротехническое сооружение Донбасса включает ряд водохранилищ, насосных станций и водоводов, в том числе упомянутый выше ЮДВ.
После того как прекратилось наполнение канала из Северского Донца, в ДНР был введен почасовый график подачи воды.
Муниципалитеты организовали подвоз технической воды, установку больших емкостей для ее хранения (обычно в школах, техникумах, магазинах, общежитиях), выдачу бесплатной питьевой воды. Специалисты Военно-строительной компании Минобороны занялись постройкой водоводов от альтернативных источников к городам и к каналу для его подпитки. По данным официального Telegram-канала компании, в ДНР военстроевцы возвели и запустили четыре водовода – в Волноваху, Докучаевск, Дебальцево и линию «Ханженковское водохранилище – канал СДД».
Для абонентов, водоснабжение и водоотведение которых зависит от работы канала СДД, из-за перебоев с предоставлением этих услуг плата за них с 1 марта по 31 декабря нынешнего года отменена, а убытки водоснабжающих предприятий госкомитет обороны ДНР предписал в полном объеме субсидировать из бюджета.
Запасы воды
Несмотря на старания восполнить запасы воды, их количество сокращается. Для экономии с конца марта в Донецке и Макеевке воду начали подавать раз в несколько дней, с августа – раз в три дня в определенное время: с 19.00 до 21.00. В некоторых районах из-за недостаточного напора она не идет выше первого-второго этажей, поэтому власти вывели краны для набора воды в подвалах возле подъездов многоквартирных домов. В дни подачи возле них собираются очереди: их длина зависит от того, до какого этажа в этот день доходит вода.
Люди набирают сразу по несколько баклажек, а иногда приносят до двух десятков емкостей, чтобы сделать запасы на безводные трое суток. Когда при обстрелах обесточиваются системы водоснабжения, при возобновлении их работы воду дают в следующие по графику районы, без дополнительной подачи водоснабжения тем, кто не успел ее набрать. Поэтому некоторые жители делают запасы на неделю вперед.
При дефиците воды полезными оказались советские газовые колонки, которое в отличие от автоматических можно зажечь даже при минимальном напоре. Востребованными стали стиральные машинки полуавтомат (типа «Малютка»), для работы которых не требуется постоянный поток воды.
Одним из путей обводнения региона стало строительство 194-километрового водовода от реки Дон, о начала возведения которого 21 декабря сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, новый трубопровод «гарантированно обеспечит водоснабжение Донецка». Его планируется завершить к 1 марта.
В середине ноября о планах осуществления этого проекта говорил Пушилин, отметив, что реализация проекта намечена на первую половину 2023 г. По данным Шойгу, в этом году при помощи Минобороны в ДНР и ЛНР построены водоводы общей протяженностью более 200 км, которые обеспечили водой свыше 1,5 млн человек.
Касательно СДД Пушилин заявил в интервью ТАСС, что оптимальный способ возобновить работу канала – отбить Славянск. Но и в этом случае есть риск блокировки подачи воды: Северский Донец протекает и через Харьковскую область.
Восстановление территорий
Основная забота властей в перешедших под контроль ДНР районах – организация снабжения, восстановление сетей жизнеобеспечения, а также жилья и социальных объектов. Скорость возобновления подачи воды, электричества, газа, и тепла зависит от близости фронта и степени повреждения коммуникаций.
Например, в Мариуполе возобновление газоснабжения началось в августе, в Волновахе и близлежащих поселениях – в декабре, тогда же стартовал отопительный сезон, так как городские котельные работают на голубом топливе. В Волновахе был построен новый подводной газопровод, так как прошлый остается в простреливаемой противником местности. В Светлодарске из-за украинских обстрелов города пока не удалось наладить централизованное газоснабжение.
Электроснабжение в Волноваху начали подавать раньше, чем в Мариуполь, примерно в середине апреля. Вероятно, это связано с тем, что Волноваха перешла под контроль ДНР раньше: штаб теробороны республики сообщил об этом 12 марта, о полном оперативном контроле над Мариуполем – 21 апреля (часть украинских вооруженных формирований на тот момент еще оставалась на меткомбинате «Азовсталь»).
Первые социальные объекты Мариуполя были запитаны в мае. В Светлодарске свет подали в декабре, но так как там пока нет централизованного отопления, горожанам бесплатно раздают электропечи и электрообогреватели по линии гуманитарной помощи.
В середине мая, после того как были запитаны объекты водоснабжения Мариуполя, в город начала подаваться вода со Старокрымского водохранилища. Его запасов, по оценкам государственного унитарного предприятия «Вода Донбасса», при рациональном использовании хватит на год. Другой источник водоснабжения города – ЮДВ, он сейчас остановлен из-за боевых действий.
144,5 млрд грн
составила задолженность Киева по выплате пенсий с ноября 2014 г.
В Волноваху вода была подана в августе, когда завершилось строительство нового водовода. В Светлодарске централизованное водоснабжение пока не возобновлено.
По данным вице-премьера Марата Хуснуллина, на 19 декабря в восстановлении всех четырех новых регионов, включая ДНР, задействовано более 60 000 человек. Всего восстановлено 1448 объектов – жилых домов, объектов ЖКХ, образовательных и медицинских учреждений.
Мобилизация в регионе
Восстановительные работы проводятся в условиях нехватки специалистов.
За неделю до начала специальной военной операции в ДНР была объявлена всеобщая мобилизация, которая затронула граждан 1995–2004 годов рождения, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву. Известен даже случай мобилизации школьника – Никиты Гладких, которому на момент призыва исполнилось 18 лет. О его возвращении с фронта стало известно 13 ноября, по данному факту начата прокурорская проверка, сообщил в своем Telegram-канале Пушилин.
Число мобилизованных в ДНР студентов не сообщалось. А согласно заявлению бывшего заместителя министра науки и высшего образования РФ Григория Гурова, всего в республиках Донбасса было демобилизовано свыше 3000 студентов. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин, о чем 13 ноября сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС. Позже, 7 декабря, агентство приводило слова Путина о том, что не все студенты пожелали воспользоваться этим правом.
Власти ДНР на момент вступления республики в состав России не объявляли о завершении мобилизации, поэтому поручение о возвращении к учебе студентов исходило от президента, затем соответствующий указ подписал Пушилин. Врио главы ДНР пояснил, что, так как регион присоединился к Федерации, эта сфера также регламентируется указами президента (такого документа тоже не было).
На защиту региона шли не только по повестке, многие – добровольно. Но в связи с мобилизацией возник дефицит кадров почти во всех производственных сферах – промышленности, энергетике, сельском и коммунальном хозяйствах. По данным республиканского минуглеэнерго, которые приводит ТАСС, было мобилизовано около половины всех шахтеров (в ЛНР на фронт ушли около 58% сотрудников угледобывающих предприятий, говорил Путину глава республики Леонид Пасечник).
Оплата за восстановление
Местных жителей привлекают на работу по восстановлению региона высокими для региона зарплатами. В марте Пушилин заявил, что занятым на временных работах по разбору завалов будет начисляться зарплата в пределах 32 000 руб. в месяц. С августа повысился также размер сметной заработной платы в строительстве – до 42 200 руб, с января этого года он составлял 25 000 руб., ранее – 20 100 руб.
Нехватка работников коммунальных предприятий компенсируется бригадами ремонтников из других регионов России. Например, в Донецке во время подготовки к отопительному сезону в городе одновременно работали более 2000 московских специалистов. Об этом Пушилин говорил Путину на встрече, которая прошла в конце года, – в регионе 70%-ная нехватка сотрудников коммунальных служб и они «настоящие герои»: «Любой обстрел, они сразу выходят [бороться с последствиями»].
Линия фронта
В том же интервью (опубликовано 7 декабря, после этого 19 декабря штаб территориальной обороны ДНР сообщил еще об одном поселении, взятом под контроль российскими войсками, – селе Яковлевка под Соледаром) руководитель республики заявил о 338 поселениях, из которых после февраля ушли украинские войска. Преимущественно это юг (там крупнейшие города – Мариуполь, Волноваха), частично северо-восток ДНР (Светлодарск).
Сейчас противостояние идет на донецком направлении – по сообщениям Минобороны, здесь российская армия ведет наступательные действия; на южнодонецком – в районе Угледара и райцентра Великая Новоселка у административной границы ДНР с Запорожской областью; на артемовском – идут сражения за поселения южнее и севернее Артемовска. По пути к Артемовску от ВСУ были взяты под контроль 13 населенных пунктов с середины сентября, следует из сообщений штаба теробороны.