Народный совет ДНР принял закон об административном делении региона по стандартам РФ
Народный совет Донецкой народной республики (ДНР) принял закон об административно-территориальном устройстве региона. Документ был опубликован 6 апреля и подписан врио руководителя республики Денисом Пушилиным.
Закон был принят еще 31 марта. Согласно ему, устанавливаются категории и виды населенных пунктов региона, полномочия органов государственной власти и права представительных органов муниципальных образований в сфере административно-территориального устройства.
После этапа интеграции в российское законодательство в ДНР предусмотрено образование 18 муниципальных округов, таких как Артемовский, Волновахский, Володарский, Добропольский, Константиновский, Краснолиманский и др. В частности, будут определены городские округа этих районов — Донецк, Горловка, Мариуполь, Краматорск, Макеевка и др.
Также предусмотрена возможность упразднения населенного пункта. Он может быть упразднен только в том случае, если численность населения в нем составляет не более 40 человек.
«Для принятия решения об упразднении населенного пункта <...> главой соответствующего муниципального образования создается комиссия из представителей органов местного самоуправления <...> Комиссия составляет акт, в котором отражаются даты ликвидации производственных объектов и переселения жителей, место переселения, а также мотивированные выводы о том, что в ближайшие годы нет оснований для [его] восстановления», – говорится в тексте закона.