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Народный совет ДНР принял закон об административном делении региона по стандартам РФ

Ведомости

Народный совет Донецкой народной республики (ДНР) принял закон об административно-территориальном устройстве региона. Документ был опубликован 6 апреля и подписан врио руководителя республики Денисом Пушилиным.

Закон был принят еще 31 марта. Согласно ему, устанавливаются категории и виды населенных пунктов региона, полномочия органов государственной власти и права представительных органов муниципальных образований в сфере административно-территориального устройства.

После этапа интеграции в российское законодательство в ДНР предусмотрено образование 18 муниципальных округов, таких как Артемовский, Волновахский, Володарский, Добропольский, Константиновский, Краснолиманский и др. В частности, будут определены городские округа этих районов — Донецк, Горловка, Мариуполь, Краматорск, Макеевка и др.

Также предусмотрена возможность упразднения населенного пункта. Он может быть упразднен только в том случае, если численность населения в нем составляет не более 40 человек.

«Для принятия решения об упразднении населенного пункта <...> главой соответствующего муниципального образования создается комиссия из представителей органов местного самоуправления <...> Комиссия составляет акт, в котором отражаются даты ликвидации производственных объектов и переселения жителей, место переселения, а также мотивированные выводы о том, что в ближайшие годы нет оснований для [его] восстановления», – говорится в тексте закона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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