Народный совет ДНР принял закон об административном делении региона по стандартам РФ

«Для принятия решения об упразднении населенного пункта <...> главой соответствующего муниципального образования создается комиссия из представителей органов местного самоуправления <...> Комиссия составляет акт, в котором отражаются даты ликвидации производственных объектов и переселения жителей, место переселения, а также мотивированные выводы о том, что в ближайшие годы нет оснований для [его] восстановления», – говорится в тексте закона.