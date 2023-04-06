В результате обстрела Донецка погибли четыре человека

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин провел встречу с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. Глава государства поставил задачу свести к нулю обстрелы приграничных регионов и новых территорий со стороны Украины. Пушилин обратил внимание, что работа системы ПВО была усилена, что привело к уменьшению обстрелов ДНР со стороны ВСУ в два раза.