В результате обстрела Донецка погибли четыре человека
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня, в результате погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.
Уточняется, что украинские военные ударили по автомобильной базе в Калининском районе Донецка. Шесть человек получили ранения, добавил собеседник агентства.
5 апреля представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, зафиксировало 8 обстрелов территории ДНР со стороны Украины. Всего было выпущено 34 боеприпаса, ранение получила одна жительница Владимировки. До этого, 4 апреля, ВСУ обстреляли ДНР 23 раза.
Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин провел встречу с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. Глава государства поставил задачу свести к нулю обстрелы приграничных регионов и новых территорий со стороны Украины. Пушилин обратил внимание, что работа системы ПВО была усилена, что привело к уменьшению обстрелов ДНР со стороны ВСУ в два раза.