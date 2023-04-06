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В результате обстрела Донецка погибли четыре человека

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня, в результате погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.

Уточняется, что украинские военные ударили по автомобильной базе в Калининском районе Донецка. Шесть человек получили ранения, добавил собеседник агентства.

5 апреля представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, зафиксировало 8 обстрелов территории ДНР со стороны Украины. Всего было выпущено 34 боеприпаса, ранение получила одна жительница Владимировки. До этого, 4 апреля, ВСУ обстреляли ДНР 23 раза.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин провел встречу с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. Глава государства поставил задачу свести к нулю обстрелы приграничных регионов и новых территорий со стороны Украины. Пушилин обратил внимание, что работа системы ПВО была усилена, что привело к уменьшению обстрелов ДНР со стороны ВСУ в два раза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных