ФСБ сообщила о задержании агента СБУ в Херсонской области

Уточняется, что задержанные передавали информацию о маршрутах перемещения и видах военной техники вместе с географическими координатами пересылали через мессенджеры представителям вооруженных сил Украины (ВСУ). По информации ФСБ, благодаря этой информации у военнослужащих Украины была возможность корректировать артиллерийские и ракетно-бомбовые удары по позициям российских военных.