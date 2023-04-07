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ФСБ сообщила о задержании агента СБУ в Херсонской области

Ведомости

Сотрудники ФСБ России задержали в Херсонской области агента Службы безопасности Украины (СБУ) и его помощника, которые собирали данные о российских воинских подразделениях. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

«Федеральной службой безопасности задержаны агент украинских спецслужб и лицо, действовавшее по его заданию, осуществлявшие сбор сведений о местах дислокации и численности подразделений Вооруженных сил РФ на территории Херсонской области», – сказано в сообщении (цит. по ТАСС).

Уточняется, что задержанные передавали информацию о маршрутах перемещения и видах военной техники вместе с географическими координатами пересылали через мессенджеры представителям вооруженных сил Украины (ВСУ). По информации ФСБ, благодаря этой информации у военнослужащих Украины была возможность корректировать артиллерийские и ракетно-бомбовые удары по позициям российских военных.

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Задержанными оказались граждане Украины. Они арестованы. В их отношении возбуждено уголовное дело по факту шпионажа (ст. 276 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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