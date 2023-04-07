ФСБ сообщила о задержании агента СБУ в Херсонской области
Сотрудники ФСБ России задержали в Херсонской области агента Службы безопасности Украины (СБУ) и его помощника, которые собирали данные о российских воинских подразделениях. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.
«Федеральной службой безопасности задержаны агент украинских спецслужб и лицо, действовавшее по его заданию, осуществлявшие сбор сведений о местах дислокации и численности подразделений Вооруженных сил РФ на территории Херсонской области», – сказано в сообщении (цит. по ТАСС).
Уточняется, что задержанные передавали информацию о маршрутах перемещения и видах военной техники вместе с географическими координатами пересылали через мессенджеры представителям вооруженных сил Украины (ВСУ). По информации ФСБ, благодаря этой информации у военнослужащих Украины была возможность корректировать артиллерийские и ракетно-бомбовые удары по позициям российских военных.
Задержанными оказались граждане Украины. Они арестованы. В их отношении возбуждено уголовное дело по факту шпионажа (ст. 276 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.