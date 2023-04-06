Рябков обсудил с послом США вопрос задержания журналиста WSJ
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 6 апреля обсудил с послом США в Москве Линн Трейси вопрос задержания в России американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, сообщил МИД страны. Встреча была организована по просьбе американского посла.
«В ходе обсуждения затронутого Л. Трейси вопроса о задержании в России американского гражданина Э. Гершковича внимание главы дипмиссии обращено на серьезный характер предъявленных ему обвинений. Подчеркнуто, что он был задержан с поличным при попытке получения секретных сведений, используя свой журналистский статус в качестве прикрытия для противоправных действий, квалифицируемых как шпионаж. Отмечено также, что раздуваемая в США шумиха вокруг этого дела, имеющая целью оказать давление на российские власти и суд, который должен решить судьбу Э. Гершковича, бесперспективна и бессмысленна», – указано в заявлении дипломатического ведомства.
В российском МИДе добавили, что вопрос о доступе к Гершковичу представителей американского посольства решается с учетом имеющейся консульской практики и законодательства РФ. В ведомстве также уточнили, что в рамках этой встречи были затронуты «другие проблемные моменты» в отношениях России и США.
3 апреля сообщалось, что в Лефортовский суд Москвы поступила апелляционная жалоба на заключение под стражу обвиняемого в шпионаже корреспондента WSJ. Сегодня, 6 апреля, стало известно, что Мосгорсуд рассмотрит жалобу Гершковича 18 апреля. Журналист 30 марта был отправлен в СИЗО до 29 мая 2023 г. Следствие ФСБ инкриминирует ему преступление, предусмотренное ст. 276 УК РФ (шпионаж). Если вина корреспондента WSJ в суде будет доказана, то ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта. По данным спецслужбы, журналист осуществлял сбор тайных сведений «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». В тот же день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя данный инцидент, сказал, что журналиста WSJ «взяли с поличным».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус «иностранного корреспондента», журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой. Как отметила Захарова 31 марта, реакция США на арест журналиста WSJ стала саморазоблачением.
В WSJ отвергли обвинения ФСБ и потребовали немедленно освободить Гершковича. В газете уточнили, что журналист работает в московском бюро WSJ и занимается освещением событий в России. 31 марта WSJ призвала выслать всех российских журналистов, работающих в США, а также посла России в США. На это Песков заявил, что у Вашингтона нет повода для их высылки.