Рябков обсудил с послом США вопрос задержания журналиста WSJ

«В ходе обсуждения затронутого Л. Трейси вопроса о задержании в России американского гражданина Э. Гершковича внимание главы дипмиссии обращено на серьезный характер предъявленных ему обвинений. Подчеркнуто, что он был задержан с поличным при попытке получения секретных сведений, используя свой журналистский статус в качестве прикрытия для противоправных действий, квалифицируемых как шпионаж. Отмечено также, что раздуваемая в США шумиха вокруг этого дела, имеющая целью оказать давление на российские власти и суд, который должен решить судьбу Э. Гершковича, бесперспективна и бессмысленна», – указано в заявлении дипломатического ведомства.