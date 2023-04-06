Газета
Общество

Мосгорсуд рассмотрит жалобу журналиста WSJ на арест 18 апреля

Ведомости

Мосгорсуд 18 апреля рассмотрит жалобу журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича на его арест по делу о шпионаже, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Рассмотрение апелляционной жалобы Гершковича назначено на 18 апреля», – сообщила собеседница агентства.

3 апреля стало известно, что в Лефортовский суд Москвы поступила апелляционная жалоба на заключение под стражу обвиняемого в шпионаже Эвана Гершковича. Тогда уточнялось, что дата заседания по рассмотрению жалобы в Мосгорсуде пока не назначена. 30 марта журналист WSJ был отправлен в СИЗО до 29 мая 2023 г. Следствие ФСБ инкриминирует ему преступление, предусмотренное ст. 276 УК РФ (шпионаж). Если вина корреспондента WSJ в суде будет доказана, то ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее по теме: Подозреваемый в шпионаже журналист WSJ обжаловал арест

Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта. По данным спецслужбы, журналист осуществлял сбор тайных сведений «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». В тот же день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя данный инцидент, сказал, что журналиста WSJ «взяли с поличным».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус «иностранного корреспондента», журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой. Как отметила Захарова 31 марта, реакция США на арест журналиста WSJ стала саморазоблачением.

В WSJ отвергли обвинения ФСБ и потребовали немедленно освободить Гершковича. В газете уточнили, что журналист работает в московском бюро WSJ и занимается освещением событий в России. 31 марта WSJ призвала выслать всех российских журналистов, работающих в США, а также посла России в США. На это Песков заявил, что у Вашингтона нет повода для их высылки.

Ранее по теме: В МИДе назвали реакцию США на арест журналиста WSJ саморазоблачением

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных