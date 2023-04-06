Мосгорсуд рассмотрит жалобу журналиста WSJ на арест 18 апреля

3 апреля стало известно, что в Лефортовский суд Москвы поступила апелляционная жалоба на заключение под стражу обвиняемого в шпионаже Эвана Гершковича. Тогда уточнялось, что дата заседания по рассмотрению жалобы в Мосгорсуде пока не назначена. 30 марта журналист WSJ был отправлен в СИЗО до 29 мая 2023 г. Следствие ФСБ инкриминирует ему преступление, предусмотренное ст. 276 УК РФ (шпионаж). Если вина корреспондента WSJ в суде будет доказана, то ему грозит до 20 лет лишения свободы.