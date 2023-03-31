В МИДе назвали реакцию США на арест журналиста WSJ саморазоблачением
Реакция Соединенных Штатов на арест американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича стала саморазоблачением, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1».
«Это... саморазоблачение так называемого "демократического общества", которое проявляет себя просто как либеральная диктатура», – сказала дипломат (цит. по «РИА Новости»).
Также Захарова обратила внимание на то, что с американской стороны нет никакого расследования, чтобы понять, что случилось с журналистом. «Они сразу переходят к угрозам, расправам в отношении российских журналистов. Если эта логика продолжится в публичном пространстве, они посеют бурю», – сказала официальный представитель МИДа.
30 марта по подозрению в шпионаже в Екатеринбурге был задержан корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович. В ФСБ уточнили, что следственное управление службы возбудило в отношении Гершковича уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). По данным спецслужбы, журналист осуществлял сбор тайных сведений «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». В тот же день Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича до 29 мая 2023 г.
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 марта, Гершковича «взяли с поличным». На этот счет Захарова заявляла, что деятельность корреспондента WSJ в Екатеринбурге не имела отношения к журналистике. Она подчеркнула, что это не первый случай, когда статус «иностранного корреспондента», журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой.
31 марта президент США Джо Байден призвал отпустить арестованного в России журналиста WSJ. Американский президент также отметил, что не планирует выдворять российских дипломатов в связи с арестом Гершковича.
В свою очередь в WSJ отвергли обвинения ФСБ и потребовали немедленно освободить Гершковича. В газете уточнили, что журналист работает в московском бюро WSJ и занимается освещением событий в России. 31 марта WSJ призвала выслать всех российских журналистов, работающих в США, а также посла России в США. На это Песков заявил, что у Вашингтона нет повода для их высылки.