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Лефортовский суд арестовал журналиста WSJ по делу о шпионаже

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Лефортовский суд Москвы арестовал ранее задержанного в Екатеринбурге американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Лефортовский суд Москвы избрал меру пресечения Гершковичу, подозреваемому в шпионаже (ст. 276 УК РФ), в виде заключения под стражей», – сообщил собеседник агентства. ТАСС пишет, что в самом суде подтвердили арест американского журналиста. В пресс-службе суда уточнили, что Гершкович заключен под стражу до 29 мая 2023 г.

Корреспондент The Wall Street Journal вину не признал, добавили в правоохранительных органах. «Для проведения следственных действий с подозреваемым по уголовному делу о шпионаже, которому присвоен гриф "совершено секретно", Гершкович будет доставлен в СИЗО "Лефортово". Решается вопрос о предъявлении ему обвинения», – уточнил собеседник ТАСС.

30 марта корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. В ФСБ уточнили, что следственное управление службы возбудило в отношении Гершковича уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). По данным спецслужбы, журналист осуществлял сбор тайных сведений «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса».

Комментируя данный инцидент, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича задержали с поличным, речь идет не о подозрениях. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на этот счет заявила, что деятельность сотрудника The Wall Street Journal в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус «иностранного корреспондента», журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой.

Американская газета отвергла обвинения ФСБ и потребовала немедленно освободить Гершковича. В WSJ уточнили, что журналист работает в московском бюро The Wall Street Journal и занимается освещением событий в России.

Ранее по теме: ФСБ попросила арестовать задержанного корреспондента WSJ по делу о шпионаже

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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