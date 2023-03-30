Лефортовский суд арестовал журналиста WSJ по делу о шпионаже

Комментируя данный инцидент, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича задержали с поличным, речь идет не о подозрениях. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на этот счет заявила, что деятельность сотрудника The Wall Street Journal в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус «иностранного корреспондента», журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой.