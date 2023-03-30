Лефортовский суд арестовал журналиста WSJ по делу о шпионаже
Лефортовский суд Москвы арестовал ранее задержанного в Екатеринбурге американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Лефортовский суд Москвы избрал меру пресечения Гершковичу, подозреваемому в шпионаже (ст. 276 УК РФ), в виде заключения под стражей», – сообщил собеседник агентства. ТАСС пишет, что в самом суде подтвердили арест американского журналиста. В пресс-службе суда уточнили, что Гершкович заключен под стражу до 29 мая 2023 г.
Корреспондент The Wall Street Journal вину не признал, добавили в правоохранительных органах. «Для проведения следственных действий с подозреваемым по уголовному делу о шпионаже, которому присвоен гриф "совершено секретно", Гершкович будет доставлен в СИЗО "Лефортово". Решается вопрос о предъявлении ему обвинения», – уточнил собеседник ТАСС.
30 марта корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. В ФСБ уточнили, что следственное управление службы возбудило в отношении Гершковича уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). По данным спецслужбы, журналист осуществлял сбор тайных сведений «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса».
Комментируя данный инцидент, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича задержали с поличным, речь идет не о подозрениях. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на этот счет заявила, что деятельность сотрудника The Wall Street Journal в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус «иностранного корреспондента», журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой.
Американская газета отвергла обвинения ФСБ и потребовала немедленно освободить Гершковича. В WSJ уточнили, что журналист работает в московском бюро The Wall Street Journal и занимается освещением событий в России.