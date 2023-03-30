ФСБ попросила арестовать задержанного корреспондента WSJ по делу о шпионаже

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что деятельность сотрудника WSJ в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус «иностранного корреспондента», журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой.