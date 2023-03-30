ФСБ попросила арестовать задержанного корреспондента WSJ по делу о шпионаже
Следователи ФСБ попросили суд арестовать американского журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича по делу о шпионаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Лефортовский суд Москвы, куда поступило ходатайство ведомства.
«В суд поступило ходатайство следственного управления ФСБ об избрании корреспонденту The Wall Street Journal Гершковичу меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в суде.
Ранее сегодня, 30 марта, корреспондент WSJ Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. В ФСБ уточнили, что против журналиста возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). По данным спецслужбы, журналист собирал тайные сведения «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса».
Американская газета отвергла обвинения ФСБ и потребовала немедленно освободить Гершковича. В WSJ уточнили, что журналист работает в московском бюро The Wall Street Journal и занимается освещением событий в России.
Комментируя инцидент, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершкович был задержан с поличным, речь идет не о подозрениях. Представитель Кремля не стал уточнять, что означает задержание журналиста с поличным, поскольку не владеет деталями.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что деятельность сотрудника WSJ в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус «иностранного корреспондента», журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой.