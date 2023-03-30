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Песков: корреспондента The Wall Street Journal задержали с поличным

Ведомости

Корреспондента американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали с поличным, речь не идет о подозрениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это прерогатива ФСБ. Уже было заявление от ФСБ. Здесь нам нечего добавить. Единственное, что могу сказать, что насколько нам известно, его взяли с поличным», – заявил Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают задержание Гершковича и будет ли Москва сотрудничать с США по этому делу.

Песков не стал уточнять, что в данном случае означает, что журналиста задержали с поличным, поскольку не владеет деталями. Представитель Кремля подчеркнул, что это прерогатива спецслужб, «которые как раз со шпионами и борются».

Вместе с тем на конференц-колле пресс-секретаря спросили, может ли этот инцидент спровоцировать то, что корпункты российских журналистов в Соединенных Штатах могут подвергнуться проверке. «Мы надеемся, что этого не будет и этого не должно быть», – заявил Песков, вновь подчеркнув, что речь идет не о подозрениях, а о том, что Гершкович был задержан с поличным.

У Пескова также спросили, будут ли журналисты корпункта The Wall Street Journal высланы из России. «Нет, те, кто осуществляет нормальную журналистскую деятельность, разумеется, если у них есть действующая аккредитация, они будут и дальше работать. Здесь никаких проблем не будет», – ответил представитель Кремля.

Ранее сегодня стало известно о задержании в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича. В ФСБ сообщили, что следственное управление службы возбудило в отношении Гершковича уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). По данным спецслужбы, журналист осуществлял сбор тайных сведений «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя данный инцидент, заявила, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус «иностранного корреспондента», журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой.

Ранее по теме: Захарова прокомментировала задержание корреспондента The Wall Street Journal

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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