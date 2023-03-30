Песков: корреспондента The Wall Street Journal задержали с поличным

Вместе с тем на конференц-колле пресс-секретаря спросили, может ли этот инцидент спровоцировать то, что корпункты российских журналистов в Соединенных Штатах могут подвергнуться проверке. «Мы надеемся, что этого не будет и этого не должно быть», – заявил Песков, вновь подчеркнув, что речь идет не о подозрениях, а о том, что Гершкович был задержан с поличным.