Кремль: для высылки российских журналистов из США нет повода

«В связи с этим требовать высылки всех российских журналистов, газета может это делать, но такого быть не должно и здесь просто для этого нет никакого повода. Если есть какие-то нарушения закона, есть какие-то выходы за рамки предусмотренной законом деятельности, да, но в данном случае ограничивать в правах добросовестных журналистов – это было бы абсурдно и неправильно», – считает Песков.