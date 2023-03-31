Кремль: для высылки российских журналистов из США нет повода
Для высылки российских журналистов из США нет повода, ограничивать в правах добросовестных профессионалов было бы абсурдно и неправильно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя призыв американской газеты The Wall Street Journal выслать из Соединенных Штатов всех работающих в стране российских журналистов и посла.
30 марта корреспондент издания Эван Гершкович был задержан ФСБ в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже.
По оценке Пескова, все иностранные журналисты в России могут и продолжают работу, не сталкиваясь ни с какими ограничениями. В случае же с Гершковичем речь идет не о журналистике, а о «деятельности шпионской по сути».
«В связи с этим требовать высылки всех российских журналистов, газета может это делать, но такого быть не должно и здесь просто для этого нет никакого повода. Если есть какие-то нарушения закона, есть какие-то выходы за рамки предусмотренной законом деятельности, да, но в данном случае ограничивать в правах добросовестных журналистов – это было бы абсурдно и неправильно», – считает Песков.
Представителя Кремля также вновь попросили уточнить, что он имеет в виду, говоря о задержании Гершковича «с поличным».
«Мы детальной информацией не располагаем, естественно, она закрытого характера, занимается этим Федеральная служба безопасности», – ответил Песков.
30 марта корреспондент газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан ФСБ в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. По данным спецслужбы, журналист собирал тайные сведения «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». Позже Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста до 29 мая.
После этого WSJ отвергла обвинения ФСБ и потребовала немедленно освободить Гершковича. В газете уточнили, что журналист работает в московском бюро The Wall Street Journal и занимается освещением событий в России. Позднее редакция газеты заявила, что администрации президента США Джо Байдена придется «рассмотреть возможность дипломатической и политической эскалации», передавали «РИА Новости». Высылку посла РФ и работающих российских журналистов из США там назвали «минимумом, на который можно рассчитывать».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус «иностранного корреспондента», аккредитация и журналистская виза используются в России иностранцами для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой.