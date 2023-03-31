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Байден призвал отпустить арестованного в России журналиста Гершковича

Ведомости

Арестованного в России журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича необходимо отпустить. С таким призывом к российскому правительству обратился президент США Джо Байден, впервые комментируя ситуацию вокруг журналиста. 

«Освободите его», – сказал он (цит. по ТАСС).

Байден также отметил, что не планирует выдворять российских дипломатов в связи с арестом Гершковича. 

30 марта корреспондент газеты WSJ Эван Гершкович был задержан ФСБ в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. По данным спецслужбы, журналист собирал тайные сведения «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что журналист был задержан «с поличным». Позже Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста до 29 мая.

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В свою очередь в WSJ отвергли обвинения ФСБ и потребовали немедленно освободить Гершковича. В газете уточнили, что журналист работает в московском бюро WSJ и занимается освещением событий в России. Сегодня, 31 марта, WSJ призвала выслать всех российских журналистов, работающих в США, а также посла России в США. На это Песков сообщил, что у Вашингтона нет повода для их высылки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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