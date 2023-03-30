В Свердловской области рассказали об интересе Гершковича к ОПК в Екатеринбурге
Арестованный журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович интересовался работой оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, у которого журналист брал интервью.
«[В ходе интервью Гершкович] начал задавать вопросы, связанные с оборонно-промышленным комплексом Екатеринбурга, называл такое одно из предприятий "Новатор" и так далее», – сказал Вегнер.
По его словам, Гершкович также приводил в пример опыт других регионов и интересовался тем, сменили ли профиль работы предприятия в городе, хватает ли кадров и в сколько смен работают заводы. На эти вопросы Вегнер ответил, что не уполномочен комментировать подобную информацию. Гершкович также интересовался общением депутата с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.
30 марта корреспондент газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан ФСБ в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. По данным спецслужбы, журналист собирал тайные сведения «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». Позже Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста до 29 мая.
В свою очередь в WSJ отвергли обвинения ФСБ и потребовали немедленно освободить Гершковича. В газете уточнили, что журналист работает в московском бюро The Wall Street Journal и занимается освещением событий в России. На это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что журналист был задержан «с поличным», поэтому вопрос о подозрении не стоит.