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В Свердловской области рассказали об интересе Гершковича к ОПК в Екатеринбурге

Ведомости

Арестованный журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович интересовался работой оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, у которого журналист брал интервью.

«[В ходе интервью Гершкович] начал задавать вопросы, связанные с оборонно-промышленным комплексом Екатеринбурга, называл такое одно из предприятий "Новатор" и так далее», – сказал Вегнер. 

По его словам, Гершкович также приводил в пример опыт других регионов и интересовался тем, сменили ли профиль работы предприятия в городе, хватает ли кадров и в сколько смен работают заводы. На эти вопросы Вегнер ответил, что не уполномочен комментировать подобную информацию. Гершкович также интересовался общением депутата с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. 

30 марта корреспондент газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан ФСБ в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. По данным спецслужбы, журналист собирал тайные сведения «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». Позже Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста до 29 мая.

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В свою очередь в WSJ отвергли обвинения ФСБ и потребовали немедленно освободить Гершковича. В газете уточнили, что журналист работает в московском бюро The Wall Street Journal и занимается освещением событий в России. На это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что журналист был задержан «с поличным», поэтому вопрос о подозрении не стоит.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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