В Свердловской области рассказали об интересе Гершковича к ОПК в Екатеринбурге

По его словам, Гершкович также приводил в пример опыт других регионов и интересовался тем, сменили ли профиль работы предприятия в городе, хватает ли кадров и в сколько смен работают заводы. На эти вопросы Вегнер ответил, что не уполномочен комментировать подобную информацию. Гершкович также интересовался общением депутата с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.