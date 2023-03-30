Блинкен призвал американцев «немедленно покинуть» Россию после ареста журналиста
Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал американцев покинуть Россию, говорится в его заявлении на сайте госдепартамента. Таким образом он прокомментировал задержание и арест в России журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
«Мы глубоко обеспокоены широко освещавшимся в России задержанием журналиста - гражданина США. Мы находимся в контакте с The Wall Street Journal по поводу этой ситуации. Всякий раз, когда гражданин США задерживается за границей, мы немедленно стремимся оказать всю необходимую поддержку», – подчеркнул Блинкен.
Он призвал граждан США, проживающих или путешествующих по России, «немедленно покинуть» страну.
30 марта корреспондент газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан ФСБ в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. По данным спецслужбы, журналист собирал тайные сведения «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». Позже Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста до 29 мая.
После этого WSJ отвергла обвинения ФСБ и потребовала немедленно освободить Гершковича. В газете уточнили, что журналист работает в московском бюро The Wall Street Journal и занимается освещением событий в России. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков рассказал «РИА Новостям», что вопрос обмена журналиста пока не стоит.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Гершкович был задержан «с поличным» и речь идет не о подозрениях. На вопрос, будут ли журналисты корпункта WSJ высланы из России, Песков ответил отрицательно.