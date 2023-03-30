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Блинкен призвал американцев «немедленно покинуть» Россию после ареста журналиста

Ведомости

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал американцев покинуть Россию, говорится в его заявлении на сайте госдепартамента. Таким образом он прокомментировал задержание и арест в России журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

«Мы глубоко обеспокоены широко освещавшимся в России задержанием журналиста - гражданина США. Мы находимся в контакте с The Wall Street Journal по поводу этой ситуации. Всякий раз, когда гражданин США задерживается за границей, мы немедленно стремимся оказать всю необходимую поддержку», – подчеркнул Блинкен.

Он призвал граждан США, проживающих или путешествующих по России, «немедленно покинуть» страну.

30 марта корреспондент газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан ФСБ в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. По данным спецслужбы, журналист собирал тайные сведения «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». Позже Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста до 29 мая.

После этого WSJ отвергла обвинения ФСБ и потребовала немедленно освободить Гершковича. В газете уточнили, что журналист работает в московском бюро The Wall Street Journal и занимается освещением событий в России. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков рассказал «РИА Новостям», что вопрос обмена журналиста пока не стоит.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Гершкович был задержан «с поличным» и речь идет не о подозрениях. На вопрос, будут ли журналисты корпункта WSJ высланы из России, Песков ответил отрицательно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных