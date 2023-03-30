Блинкен призвал американцев «немедленно покинуть» Россию после ареста журналиста

После этого WSJ отвергла обвинения ФСБ и потребовала немедленно освободить Гершковича. В газете уточнили, что журналист работает в московском бюро The Wall Street Journal и занимается освещением событий в России. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков рассказал «РИА Новостям», что вопрос обмена журналиста пока не стоит.