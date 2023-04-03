Подозреваемый в шпионаже журналист WSJ обжаловал арест
В Лефортовский суд Москвы поступила апелляционная жалоба на заключение под стражу обвиняемого в шпионаже корреспондента американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе суда.
Уточняется, что дата заседания по рассмотрению жалобы в Мосгорсуде пока не назначена. 30 марта Гершкович был отправлен в СИЗО до 29 мая 2023 г. Следствие ФСБ инкриминирует американскому журналисту преступление, предусмотренное ст. 276 УК РФ (шпионаж). Если вина корреспондента WSJ в суде будет доказана, то ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта. По данным спецслужбы, журналист осуществлял сбор тайных сведений «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». В тот же день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя данный инцидент, сказал, что журналиста WSJ «взяли с поличным».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус «иностранного корреспондента», журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой. Как отметила Захарова 31 марта, реакция США на арест журналиста WSJ стала саморазоблачением.
В WSJ отвергли обвинения ФСБ и потребовали немедленно освободить Гершковича. В газете уточнили, что журналист работает в московском бюро WSJ и занимается освещением событий в России. 31 марта WSJ призвала выслать всех российских журналистов, работающих в США, а также посла России в США. На это Песков заявил, что у Вашингтона нет повода для их высылки.