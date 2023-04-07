Чернышенко анонсировал создание центра изучения русского языка во Вьетнаме
Россия преобразует Ханойский филиал Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина (ХФИРЯП) в региональный центр изучения русского языка в Юго-Восточной Азии. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе визита во Вьетнам.
«Во Вьетнаме более 30 лет существует Ханойский филиал института русского языка им. А. С. Пушкина, который выполняет благородную миссию сохранения и продолжения традиций изучения русского языка. Мы планируем вывести эту работу на качественно новый уровень и преобразовать филиал в Центр русского языка Юго-Восточной Азии», — цитирует Чернышенко пресс-служба.
Вице-премьер отметил, что русский язык объединяет культуры России и Вьетнама. Сейчас в российских вузах обучается более 3000 студентов из республики. В 2023 г. правительство планирует выделить 1000 мест для них.
Чернышенко вручил благодарности за распространение русского языка и культуры директору ХФИРЯП Нгуен Тхи Тхань Дат и другим сотрудникам института. Также вице-премьер анонсировал проведение Недели Вьетнама в Москве, мероприятие пройдет в середине апреля.
Кроме того, российская делегация посетила Ханойский государственный университет (ХГУ). Чернышенко отметил большой интерес площадки для Москвы, поскольку в России активно развивается программа по созданию сети студенческих кампусов мирового уровня.
17 проектов кампусов были отобраны в 2021 и 2022 гг. В конце марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что строительство восьми из них, в том числе в Томске, Москве, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске, Уфе и Калининграде, уже началось.