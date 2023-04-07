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Чернышенко анонсировал создание центра изучения русского языка во Вьетнаме

Ведомости

Россия преобразует Ханойский филиал Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина (ХФИРЯП) в региональный центр изучения русского языка в Юго-Восточной Азии. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе визита во Вьетнам.

«Во Вьетнаме более 30 лет существует Ханойский филиал института русского языка им. А. С. Пушкина, который выполняет благородную миссию сохранения и продолжения традиций изучения русского языка. Мы планируем вывести эту работу на качественно новый уровень и преобразовать филиал в Центр русского языка Юго-Восточной Азии», — цитирует Чернышенко пресс-служба.

Вице-премьер отметил, что русский язык объединяет культуры России и Вьетнама. Сейчас в российских вузах обучается более 3000 студентов из республики. В 2023 г. правительство планирует выделить 1000 мест для них.  

Чернышенко вручил благодарности за распространение русского языка и культуры директору ХФИРЯП Нгуен Тхи Тхань Дат и другим сотрудникам института. Также вице-премьер анонсировал проведение Недели Вьетнама в Москве, мероприятие пройдет в середине апреля.

Кроме того, российская делегация посетила Ханойский государственный университет (ХГУ). Чернышенко отметил большой интерес площадки для Москвы, поскольку в России активно развивается программа по созданию сети студенческих кампусов мирового уровня. 

17 проектов кампусов были отобраны в 2021 и 2022 гг. В конце марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что строительство восьми из них, в том числе в Томске, Москве, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске, Уфе и Калининграде, уже началось. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных