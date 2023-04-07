Чернышенко анонсировал создание центра изучения русского языка во Вьетнаме

«Во Вьетнаме более 30 лет существует Ханойский филиал института русского языка им. А. С. Пушкина, который выполняет благородную миссию сохранения и продолжения традиций изучения русского языка. Мы планируем вывести эту работу на качественно новый уровень и преобразовать филиал в Центр русского языка Юго-Восточной Азии», — цитирует Чернышенко пресс-служба.