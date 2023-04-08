NYT: в соцсетях появились новые секретные документы США по Украине

Один из слайдов из этих материалов, датированный 23 февраля, помечен как Secret/NoForn, что означает, что он не предназначен для передачи другим странам. На анонимном форуме 4chan, как уточняет газета, также появились карта боев за Артемовск (украинское название – Бахмут) и конфиденциальные слайды брифингов о Китае, Индо-Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и терроризме. Бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Мик Малрой заявил, что утечка представляет собой «значительную брешь в системе безопасности». ««Поскольку многие из них были фотографиями документов, похоже, что это была преднамеренная утечка, сделанная кем-то, кто хотел нанести ущерб усилиям Украины, США и НАТО», – сказал он.