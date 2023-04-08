NYT: в соцсетях появились новые секретные документы США по Украине
В соцсетях появились более 100 конфиденциальных документов США, касающиеся Украины, Ближнего Востока и Китая, сообщила газета The New York Times.
Новые секретные документы были обнаружены в Twitter 7 апреля – на следующий день после того, как высокопоставленные чиновники администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена рассказали о проведении расследования возможной утечке документов о военных планах Украины, где также есть оценка уязвимостей систем противовоздушной обороны (ПВО) страны.
NYT со ссылкой на высокопоставленных чиновников отмечает, что новая утечка может нанести ущерб. Один из высокопоставленных сотрудников американской разведки назвал ее «кошмаром для Пяти глаз» – разведывательного альянса США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канады.
Один из слайдов из этих материалов, датированный 23 февраля, помечен как Secret/NoForn, что означает, что он не предназначен для передачи другим странам. На анонимном форуме 4chan, как уточняет газета, также появились карта боев за Артемовск (украинское название – Бахмут) и конфиденциальные слайды брифингов о Китае, Индо-Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и терроризме. Бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Мик Малрой заявил, что утечка представляет собой «значительную брешь в системе безопасности». ««Поскольку многие из них были фотографиями документов, похоже, что это была преднамеренная утечка, сделанная кем-то, кто хотел нанести ущерб усилиям Украины, США и НАТО», – сказал он.
Минюст США сообщил газете, что проводит расследование утечек, и находится на связи с минобороны. От дальнейших комментариев министерство отказалось.
6 апреля The New York Times сообщила, что Пентагон расследует утечку секретных бумаг США и НАТО, в которых подробно описано состояние украинских сил и планы по их наращиванию перед контрнаступлением. В документах говорится о графиках поставок оружия, численности войск, расходах боеприпасов, но конкретная информация о времени и месте начала контрнаступления Воруженных сил Украины не приводится.
В комментарии для CNN по поводу утечки пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у Москвы нет ни малейших сомнений в прямом или косвенном участии США и НАТО в конфликте на Украине. Он добавил, что их вовлеченность в конфликт растет и, по словам Пескова, «это усложняет всю историю, но это не может повлиять на конечный исход спецоперации».