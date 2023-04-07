Газета
Политика

В Кремле заявили об отсутствии сомнений в вовлеченности США в конфликт на Украине

Ведомости

У Москвы нет ни малейших сомнений в прямом или косвенном участии США и НАТО в конфликте на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя для CNN утечку документов о предполагаемом наступлении ВСУ.

«Этот уровень вовлеченности растет, постепенно повышается. Мы внимательно следим за этим процессом. Ну, конечно, это усложняет всю историю, но это не может повлиять на конечный исход спецоперации», – приводит телеканал его комментарий на английском языке.

Ранее The New York Times сообщила, что Пентагон расследует утечку секретных бумаг США и НАТО, в которых подробно описано состояние украинских сил и планы по их наращиванию перед контрнаступлением. В документах говорится о графиках поставок оружия, численности войск, расходах боеприпасов, но конкретная информация о времени и месте начала контрнаступления ВСУ не приводится.

Ранее в интервью газетам медиагруппы Funke госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление Украины начнется в ближайшее время. По его словам, у партнеров Украины есть две цели. «Одна из них — сделать все, что в наших силах, чтобы помочь Украине продолжать отвоевывать территории», – сказал Блинкен. Это включает в себя контрнаступление, которое, вероятно, начнется в ближайшие недели.

Песков позднее назвал это заявление предметом тщательного отслеживания российских военных.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных