В Кремле заявили об отсутствии сомнений в вовлеченности США в конфликт на Украине
У Москвы нет ни малейших сомнений в прямом или косвенном участии США и НАТО в конфликте на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя для CNN утечку документов о предполагаемом наступлении ВСУ.
«Этот уровень вовлеченности растет, постепенно повышается. Мы внимательно следим за этим процессом. Ну, конечно, это усложняет всю историю, но это не может повлиять на конечный исход спецоперации», – приводит телеканал его комментарий на английском языке.
Ранее The New York Times сообщила, что Пентагон расследует утечку секретных бумаг США и НАТО, в которых подробно описано состояние украинских сил и планы по их наращиванию перед контрнаступлением. В документах говорится о графиках поставок оружия, численности войск, расходах боеприпасов, но конкретная информация о времени и месте начала контрнаступления ВСУ не приводится.
Ранее в интервью газетам медиагруппы Funke госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление Украины начнется в ближайшее время. По его словам, у партнеров Украины есть две цели. «Одна из них — сделать все, что в наших силах, чтобы помочь Украине продолжать отвоевывать территории», – сказал Блинкен. Это включает в себя контрнаступление, которое, вероятно, начнется в ближайшие недели.
Песков позднее назвал это заявление предметом тщательного отслеживания российских военных.