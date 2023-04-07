В Кремле заявили об отсутствии сомнений в вовлеченности США в конфликт на Украине

Ранее в интервью газетам медиагруппы Funke госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление Украины начнется в ближайшее время. По его словам, у партнеров Украины есть две цели. «Одна из них — сделать все, что в наших силах, чтобы помочь Украине продолжать отвоевывать территории», – сказал Блинкен. Это включает в себя контрнаступление, которое, вероятно, начнется в ближайшие недели.