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Песков прокомментировал слова Блинкена о скором контрнаступлении Украины

Ведомости

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном скором контрнаступлении Украины является предметом тщательного отслеживания российских военных, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Скорее, это заявление, которое является предметом тщательного отслеживания наших военных, они тщательно отслеживают всю соответствующую информацию и учитывают это при планировании продолжения специальной военной операции», – заявил Песков журналистам.

Ранее по теме: Блинкен допустил начало контрнаступления Украины в ближайшие недели

Ранее в интервью газетам медиагруппы Funke Блинкен заявил, что контрнаступление Украины начнется в ближайшее время. Госсекретарь Соединенных Штатов уточнил, что у партнеров Украины есть две цели. «Одна из них — сделать все, что в наших силах, чтобы помочь Украине продолжать отвоевывать территории», – сказал Блинкен. Это включает в себя контрнаступление, которое, вероятно, начнется в ближайшие недели.

Второй целью США Блинкен называл поддержку Украины «в наращивании среднесрочного и долгосрочного потенциала». Госсекретарь также пообещал Киеву поддержку в случае контрнаступления и отметил, что Вашингтон продолжит вводить санкции в отношении Москвы до тех пор, пока она не изменит курс.

На фоне начала спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать Киеву военную помощь. Президент США Джо Байден ранее подчеркивал, что страна будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». 

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия украинской армии. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что поставки дальнобойного оружия лишь расширят географию спецоперации.

Ранее по теме: Путин назвал положительной динамику спецоперации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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