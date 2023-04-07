Песков прокомментировал слова Блинкена о скором контрнаступлении Украины
Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном скором контрнаступлении Украины является предметом тщательного отслеживания российских военных, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Скорее, это заявление, которое является предметом тщательного отслеживания наших военных, они тщательно отслеживают всю соответствующую информацию и учитывают это при планировании продолжения специальной военной операции», – заявил Песков журналистам.
Ранее в интервью газетам медиагруппы Funke Блинкен заявил, что контрнаступление Украины начнется в ближайшее время. Госсекретарь Соединенных Штатов уточнил, что у партнеров Украины есть две цели. «Одна из них — сделать все, что в наших силах, чтобы помочь Украине продолжать отвоевывать территории», – сказал Блинкен. Это включает в себя контрнаступление, которое, вероятно, начнется в ближайшие недели.
Второй целью США Блинкен называл поддержку Украины «в наращивании среднесрочного и долгосрочного потенциала». Госсекретарь также пообещал Киеву поддержку в случае контрнаступления и отметил, что Вашингтон продолжит вводить санкции в отношении Москвы до тех пор, пока она не изменит курс.
На фоне начала спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать Киеву военную помощь. Президент США Джо Байден ранее подчеркивал, что страна будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия украинской армии. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что поставки дальнобойного оружия лишь расширят географию спецоперации.