Блинкен допустил начало контрнаступления Украины в ближайшие недели
Контрнаступление Украины начнется в ближайшее время. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью газетам медиагруппы Funke, передает портал n-tv.
«У партнеров Украины две цели, сказал Блинкен в интервью. «Одна из них — сделать все, что в наших силах, чтобы помочь Украине продолжать отвоевывать территории». Это включает в себя контрнаступление, которое, вероятно, начнется в ближайшие недели», – сказано в сообщении.
Второй целью США Блинкен называет поддержку Украины «в наращивании среднесрочного и долгосрочного потенциала». Госсекретарь также пообещал Киеву поддержку в случае контрнаступления и отметил, что Вашингтон продолжит вводить санкции в отношении Москвы до тех пор, пока она не изменит курс.
На фоне начала спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать Киеву военную помощь. Президент США Джо Байден ранее подчеркивал, что страна будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия украинской армии. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что поставки дальнобойного оружия лишь расширят географию спецоперации.
В середине января президент РФ Владимир Путин назвал положительной динамику проведения специальной военной операции. Согласно данным Минобороны РФ, российские военные продолжают наступление на Донецком направлении, в частности, идут бои в районе Артемовска. В конце января президент Украины Владимир Зеленский указывал на напряженную ситуацию вокруг города. 3 апреля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что над администрацией Артемовска поднят российский флаг.