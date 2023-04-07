Блинкен допустил начало контрнаступления Украины в ближайшие недели

«У партнеров Украины две цели, сказал Блинкен в интервью. «Одна из них — сделать все, что в наших силах, чтобы помочь Украине продолжать отвоевывать территории». Это включает в себя контрнаступление, которое, вероятно, начнется в ближайшие недели», – сказано в сообщении.