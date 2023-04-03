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Пригожин сообщил о поднятии флага России над администрацией Артемовска

Ведомости

Над администрацией Артемовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР) поднят флаг России с надписью «Владлену Татарскому добрая память», заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Мы водрузили российский флаг с надписью «Владлену Татарскому добрая память» и флаг ЧВК «Вагнер» на городской администрации Бахмута», – приводит слова Пригожина его пресс-служба в Telegram-канале.

Основатель ЧВК, чьи бойцы штурмуют город, добавил, что Артемовск взят «юридически», при этом украинские силы сосредоточены в западных районах города.

Ожесточенные бои под Артемовском идут уже несколько месяцев. 20 марта Пригожин сообщил, что подразделения контролируют около 70% города. В то же время, предупредил он, по имеющейся информации, в конце марта – начале апреля ВСУ планируют начать «широкомасштабное наступление» и отрезать ЧВК «Вагнер» от российской армии.

30 марта глава ДНР Денис Пушилин заявил, что фактическое окружение Артемовска может произойти уже в ближайшее время. Тогда он добавил, что бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются по нескольким направлениям «достаточно успешно».

Военкор Владлен Татарский (Максим Фомин) был убит в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге 2 апреля, там он проводил творческий вечер, посвященный спецоперации. Как сообщал местный минздрав, ранения после взрыва получили более 30 человек. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом (ч.2 ст. 105 УК).

Ранее по теме: «Интерфакс» сообщил о задержании подозреваемой в убийстве Татарского

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных