Генсек НАТО призвал Запад готовиться к затяжному конфликту на Украине

Столтенберг также заявил, что целью уже согласованных поставок оружия и техники Киеву была поддержка планируемого контрнаступления ВСУ, при этом НАТО, утверждает он, не является стороной конфликта. Генсек военного блока также не исключил поставки и истребителей F-16 на Украину. Несмотря на первоначальный отказ Вашингтона решение, по его словам, еще не принято.