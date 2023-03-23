Генсек НАТО призвал Запад готовиться к затяжному конфликту на Украине
Конфликт на Украине будет затяжным, поэтому западным странам необходимо готовиться к длительной военной поддержке Киева, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Guardian.
По его мнению, Москва не заинтересована сейчас в мирном урегулировании конфликта и ведет «войну на истощение». Об этом, считает генсек, свидетельствуют продолжающиеся бои за Артемовск (Бахмут), а также наращивание Россией военно-промышленного производства.
Поэтому США, Великобритания, Франция, Германия и другие страны должны быть готовы поддерживать Украину оружием, боеприпасами и запчастями в течение длительного времени, утверждает он. В частности, речь идет о поставках артиллерийских снарядов для ВСУ, поскольку текущий уровень их расходования «выше, чем текущий уровень производства».
Столтенберг также заявил, что целью уже согласованных поставок оружия и техники Киеву была поддержка планируемого контрнаступления ВСУ, при этом НАТО, утверждает он, не является стороной конфликта. Генсек военного блока также не исключил поставки и истребителей F-16 на Украину. Несмотря на первоначальный отказ Вашингтона решение, по его словам, еще не принято.
Ранее 18 февраля Столтенберг заявил, что победа России в украинском конфликте будет «чрезвычайно опасной» для НАТО, поэтому необходимо продолжать поддерживать Украину. Также генсек считает, что страны альянса должны готовиться к противостоянию с Россией: модернизировать собственные армии, укреплять отношения между странами Европы и США и в целом укреплять «стойкость» западного общества.
После начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 г. страны ЕС, США, Великобритания и др. ввели новые санкции в отношении промышленности и экономики России. В частности, они начали оказывать военную помощь вооруженным силам Украины. Власти РФ не раз критиковали поставки оружия Киеву. Также они отмечали, что западные страны таким образом становятся стороной конфликта.
20 марта представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что страны – члены ЕС согласовали план общей стоимостью 2 млрд евро, по которому вооруженные силы Украины получат в течение следующих 12 месяцев 1 млн артиллерийских снарядов.