Минобороны России сообщило о готовящейся Украиной масштабной провокации
Под руководством офиса украинского президента готовится масштабная провокация, направленная на дискредитацию России, сообщается в Telegram-канале Минобороны со ссылкой на межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.
«По имеющимся данным, подтвержденным из нескольких независимых источников, под руководством офиса президента Украины осуществляется подготовка масштабной провокации, направленной на дискредитацию Российской Федерации на международной арене», – говорится в опубликованном министерством сообщении.
По данным ведомства, речь идет об информационной акции, которая должна отвлечь внимание общественности от опубликованных ООН фактов военных преступлений, совершенных украинской стороной в ходе конфликта. Для этого в Ахтырке Сумской области воссоздан якобы участок передовой, куда будут доставлены останки погибших от якобы российских боеприпасов с «отравляющими веществами».
«Киевским режимом предусматривается обработка данного участка местности и останков украинских военнослужащих отравляющим веществом. Это позволит приглашенным экспертам из западных стран, в настоящее время находящимся на территории Украины, задокументировать якобы «применение российскими вооруженными силами «химического оружия», – уточняет Минобороны.
Также, по данным министерства, будут опубликованы сфабрикованные радиоперехваты с обсуждением якобы российскими военными применения химического оружия. В ведомстве отметили, что одной из целей этой медиакампании будет попытка инициировать заседание Совета Безопасности ООН с соответствующими обвинениями в адрес России.
19 февраля Минобороны сообщало, что украинская сторона перед началом работы чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН занимается подготовкой провокации с целью обвинить Россию якобы в нарушении обязательств конвенции по ядерной безопасности. По данным ведомства, в обход таможни на Украину из Европы были завезены радиоактивные вещества, с помощью которых планировалось инсценировать локальное заражение местности.