Минобороны России сообщило о готовящейся Украиной масштабной провокации

По данным ведомства, речь идет об информационной акции, которая должна отвлечь внимание общественности от опубликованных ООН фактов военных преступлений, совершенных украинской стороной в ходе конфликта. Для этого в Ахтырке Сумской области воссоздан якобы участок передовой, куда будут доставлены останки погибших от якобы российских боеприпасов с «отравляющими веществами».