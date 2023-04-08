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Над Феодосией сбили запущенную с территории Украины ракету

Ведомости

Над Феодосией на восточном берегу Крыма сбили ракету, запущенную с территории Украины, написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

«Над Феодосией сбита ракета, запущенная со стороны Украины», – написал он.

Советник главы Крыма Олег Крючков, в свою очередь, добавил, что обломки сбитой ПВО украинской ракеты упали в одном из населённых пунктов республики. Жертв и разрушений нет.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 22 марта сообщил об уничтожении трех надводных беспилотников. «Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели», – рассказал он в Telegram-канале.

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Развозжаев уточнил, что от взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников в нескольких зданиях выбило окна. Люди и военная техника в результате не пострадали.

Два из трех беспилотников, пытавшихся утром поразить объекты в Севастополе, уничтожили девушки-военнослужащие, они получат награду и денежную премию, заявил позже министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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