Над Феодосией сбили запущенную с территории Украины ракету
Над Феодосией на восточном берегу Крыма сбили ракету, запущенную с территории Украины, написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.
«Над Феодосией сбита ракета, запущенная со стороны Украины», – написал он.
Советник главы Крыма Олег Крючков, в свою очередь, добавил, что обломки сбитой ПВО украинской ракеты упали в одном из населённых пунктов республики. Жертв и разрушений нет.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 22 марта сообщил об уничтожении трех надводных беспилотников. «Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели», – рассказал он в Telegram-канале.
Развозжаев уточнил, что от взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников в нескольких зданиях выбило окна. Люди и военная техника в результате не пострадали.
Два из трех беспилотников, пытавшихся утром поразить объекты в Севастополе, уничтожили девушки-военнослужащие, они получат награду и денежную премию, заявил позже министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.