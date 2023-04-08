Над Феодосией сбили запущенную с территории Украины ракету

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 22 марта сообщил об уничтожении трех надводных беспилотников. «Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели», – рассказал он в Telegram-канале.