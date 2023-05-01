В Брянской области из-за взрыва сошел с рельсов грузовой локомотив

В пресс-службе РЖД позднее уточнили, что на перегоне Унеча — Рассуха в 10:17 из-за «незаконного вмешательства» в работу железнодорожного транспорта сошли с рельсов локомотив и семь вагонов грузового поезда, после чего произошло возгорание локомотива.