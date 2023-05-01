В Брянской области из-за взрыва сошел с рельсов грузовой локомотив

В Брянской области из-за взрыва сошел с рельсов грузовой локомотивДвижение на пострадавшем участке железной дороги временно приостановлено
На железнодорожных путях в Брянской области сработало неустановленное взрывное устройство, с рельсов сошел локомотив грузового состава, сообщил губернатор Алексадр Богомаз в своем Telegram-канале.
«В Унечском районе на 136 км ж/д путей Брянск – Унеча сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошел с рельсов локомотив грузового состава», – написал он.
Глава региона уточнил, что в результате взрыва никто не пострадал. Сейчас на месте работают оперативные службы, движение на участке дороги приостановлено.
По данным Telegram-канала Baza, с рельсов сошел железнодорожный состав с 60 вагонами, он был гружен нефтепродуктами и пиломатериалами. «7-8 вагонов в данный момент лежат на боку. Произошел пожар», – говорится в сообщении.
По информации компании, на месте работают городские пожарные расчеты, туда направлены пожарный и восстановительные поезда. В РЖД предупредили о возможных задержках пассажирских поездов №202 Новозыбков — Москва и №86 Климов — Москва.
В РЖД для координации работы по ликвидации последствий инцидента начал работу оперативный штаб.
Пожар ликвидировали в 12.30, рассказали позднее в РЖД. Компания направила на место происшествия экологическую лабораторию МЖД и бригаду «Экоспас» с целью мониторинга экологической обстановки и ликвидации последствий разлива.
В связи с приостановкой железнодорожного сообщения организована доставка пассажиров поездов Новозыбков – Москва и Климов – Москва на автобусах. Людей доставят из Новозыбкова и Климова в Брянск, откуда они уже смогут добраться до Москвы.
По данным властей региона, железнодорожное сообщение на направлении «Унеча» будет восстановлено к утру 2 мая.