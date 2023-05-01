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В Брянской области из-за взрыва сошел с рельсов грузовой локомотив

Движение на пострадавшем участке железной дороги временно приостановлено
Полина Худякова
Максим Стулов / Ведомости

На железнодорожных путях в Брянской области сработало неустановленное взрывное устройство, с рельсов сошел локомотив грузового состава, сообщил губернатор Алексадр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В Унечском районе на 136 км ж/д путей Брянск – Унеча сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошел с рельсов локомотив грузового состава», – написал он.

Глава региона уточнил, что в результате взрыва никто не пострадал. Сейчас на месте работают оперативные службы, движение на участке дороги приостановлено.

По данным Telegram-канала Baza, с рельсов сошел железнодорожный состав с 60 вагонами, он был гружен нефтепродуктами и пиломатериалами. «7-8 вагонов в данный момент лежат на боку. Произошел пожар», – говорится в сообщении.

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В пресс-службе РЖД позднее уточнили, что на перегоне Унеча — Рассуха в 10:17 из-за «незаконного вмешательства» в работу железнодорожного транспорта сошли с рельсов локомотив и семь вагонов грузового поезда, после чего произошло возгорание локомотива.

По информации компании, на месте работают городские пожарные расчеты, туда направлены пожарный и восстановительные поезда. В РЖД предупредили о возможных задержках пассажирских поездов №202 Новозыбков — Москва и №86 Климов — Москва.

В РЖД для координации работы по ликвидации последствий инцидента начал работу оперативный штаб.

Пожар ликвидировали в 12.30, рассказали позднее в РЖД. Компания направила на место происшествия  экологическую лабораторию МЖД и бригаду «Экоспас» с целью мониторинга экологической обстановки и ликвидации последствий разлива.

В связи с приостановкой железнодорожного сообщения организована доставка пассажиров поездов Новозыбков – Москва и Климов – Москва на автобусах. Людей доставят из Новозыбкова и Климова в Брянск, откуда они уже смогут добраться до Москвы.

На место схода локомотива в Унечу, где был организован оперативный штаб, выехал губернатор Богомаз. Он сообщил, что на месте происшествия продолжают работать аварийно-восстановительные бригады РЖД и оперативные службы.

По данным властей региона, железнодорожное сообщение на направлении «Унеча» будет восстановлено к утру 2 мая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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