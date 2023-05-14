Минобороны сообщило о гибели двоих полковников в зоне спецоперации

С начала военной спецоперации на Украине Минобороны РФ трижды публиковало данные о потерях российской стороны. В первый раз ведомство назвало число погибших 2 марта 2022 г., спустя неделю после начала спецоперации. Тогда было известно о 498 погибших российских военнослужащих. По данным Минобороны, к 25 марта 2022 г. погиб 1351 российский военнослужащий. 21 сентября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ВСУ потеряли с начала спецоперации 61 207 военнослужащих убитыми, еще 49 368 – ранеными. Потери российской армии он тогда оценил в 5937 человек.