Минобороны сообщило о гибели двоих полковников в зоне спецоперации

Минобороны сообщило о гибели двоих полковников в зоне спецоперацииВячеслав Макаров и Евгений Бровко отражали атаки ВСУ
Командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко погибли во время боев в Донецкой народной республике (ДНР), сообщила в воскресенье пресс-служба министерства. В районе Артемовска (Бахмута) за последние сутки украинская армия предпринимала массовые попытки прорыва обороны, но все атаки подразделений ВСУ были отражены.
В Минобороны подчеркнули, что военнослужащие подразделений 4-й, 200-й мотострелковых бригад и 6-й мотострелковой дивизии российских ВС проявили мужество во время отражения атак. За последние сутки подразделениям 4-й мотострелковой бригады южнее населенного пункта Красное в ДНР удалось отразить атаки батальонной тактической группы ВСУ. Потери Украины составили около двухсот военнослужащих убитыми и ранеными.
Как рассказал представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, полковник Макаров находился на передовой и лично руководил боем. До гибели командира военнослужащие его бригады сумели отразить две атаки противники, были уничтожены три танка, четыре боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля вооруженных сил Украины (ВСУ).
«В ходе отражения третьей атаки командир бригады был тяжело ранен и погиб во время эвакуации с поля боя», – рассказали в Минобороны.
Замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе Евгений Бровко также руководил действиями личного состава на другом участке отражения атак противника и погиб во время боя. Полковник получил множественные осколочные ранения, уточнили в оборонном ведомстве.
С начала военной спецоперации на Украине Минобороны РФ трижды публиковало данные о потерях российской стороны. В первый раз ведомство назвало число погибших 2 марта 2022 г., спустя неделю после начала спецоперации. Тогда было известно о 498 погибших российских военнослужащих. По данным Минобороны, к 25 марта 2022 г. погиб 1351 российский военнослужащий. 21 сентября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ВСУ потеряли с начала спецоперации 61 207 военнослужащих убитыми, еще 49 368 – ранеными. Потери российской армии он тогда оценил в 5937 человек.
18 апреля 2022 г. губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о гибели командира большого десантного корабля Черноморского флота «Цезарь Куников» Александра Чирвы во время спецоперации на Украине. А спустя три месяца после начала СВО погиб племянник заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова Адам Хамхоев, он был командиром десантно-штурмовой роты.
В конце января стало известно о гибели чемпиона Европы, серебряного призера чемпионата Японии и абсолютного чемпионата Европы по карате Сергея Увицкого. Он вступил в добровольческое формирование, созданное из спортсменов для участия в боевых действиях на стороне российской армии в зоне СВО. Обстоятельства, точное время и место произошедшего не уточнялись.
Депутат Верховного совета Республики Хакасии Дмитрий Иванов погиб в зоне проведения военной операции на Украине, сообщил в апреле глава региона Валентин Коновалов. Известно, что Иванов отправился в зону СВО добровольцем и служил в ЧВК «Вагнер». У депутата остались жена и пятеро детей, ему было 46 лет.