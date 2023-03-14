Госдуме предложили сократить сроки подтверждения гибели военных

Разработанные координационной группой поправки предполагают, что для признания военнослужащего погибшим будет достаточно заявления командира воинской части, видевшего его гибель. Такое заявление он будет обязан подать устно или в письменной форме в ЗАГС или МФЦ, если смерть наступила не только при прохождении военной службы, но и во время службы в период мобилизации, военного положения и в военное время либо в период военного обучения.