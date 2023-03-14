Госдуме предложили сократить сроки подтверждения гибели военных

Госдуме предложили сократить сроки подтверждения гибели военныхЭто поможет обеспечить их семьи выплатами и социальными льготами
В Госдуму внесены законопроекты, которые сокращают сроки признания военных погибшими и пропавшими без вести. Их авторами стали члены координационной парламентской группы по вопросам спецоперации. «Процедура признания бойцов пропавшими без вести и погибшими будет упрощена и значительно сокращена по срокам. Она больше не будет длиться годами или месяцами», – написал в Telegram-канале руководитель группы, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак («Единая Россия»).
По его словам, в условиях боевых действий подтвердить гибель военнослужащего непросто из-за «длительной и запутанной» бюрократической процедуры, из-за чего семьи погибших бойцов могут надолго оставаться без выплат и прочих положенных им мер социальной поддержки. Сейчас для признания смерти пропавшего без вести нужно ждать два года с момента окончания боевых действий, отметил Турчак.
Разработанные координационной группой поправки предполагают, что для признания военнослужащего погибшим будет достаточно заявления командира воинской части, видевшего его гибель. Такое заявление он будет обязан подать устно или в письменной форме в ЗАГС или МФЦ, если смерть наступила не только при прохождении военной службы, но и во время службы в период мобилизации, военного положения и в военное время либо в период военного обучения.
При отсутствии свидетелей гибели участника спецоперации члены его семьи смогут инициировать через суд процедуру признания его безвестно отсутствующим, если в течение шести месяцев ни у родных, ни у командира нет сведений о его местонахождении.
Изменения распространятся на военнослужащих, в том числе мобилизованных, которые пропали без вести или погибли в ходе боевых действий на Украине. Турчак высказал надежду, что Госдума рассмотрит законопроекты «максимально оперативно».
«Вопрос очень болезненный, но крайне важный для семей, попавших в подобную ситуацию. Эту проблему мы обсуждали в ходе встреч с родными погибших ребят в регионах <…> отразили вместе с законодательным решением в первом докладе президенту», – пояснил Турчак.
Новые правила в случае принятия законопроектов («О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») будут иметь обратную силу и распространятся на все случаи гибели и пропажи военнослужащих, возникшие после 24 февраля 2022 г.
У членов семей пропавших без вести солдат возникают юридические проблемы, которые необходимо незамедлительно решать, но не всегда это возможно сделать при помощи общих норм, пояснил один из авторов проекта, председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
«Из-за бюрократических проволочек они [семьи пропавших и умерших военнослужащих] не всегда могут вовремя получать выплаты, социальные льготы, вступить в наследство. Нам всем нужна правовая определенность в этом вопросе, чтобы права семей военнослужащих были соблюдены и защищены», – заявил он.
За первые полтора месяца своей работы координационная группа по вопросам спецоперации обработала 22 000 обращений участников спецоперации и членов их семей, сообщил Турчак. По итогам этой работы и было предложено сократить сроки признания военнослужащий без вести пропавшими и умершими.
Парламентская координационная группа по вопросам специальной военной операции была создана по распоряжению президента России Владимира Путина в декабре 2022 г. В нее вошел 31 представитель обеих палат парламента во главе с Турчаком. Группа занимается вопросами обеспечения взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты участников спецоперации и членов их семей. Ежемесячно она предоставляет президенту аналитический доклад.
В феврале рабочая группа внесла в Госдуму законопроект о приравнивании жителей новых регионов – участников спецоперации к статусу ветеранов боевых действий. Он коснется ополченцев, «воевавших за Донбасс с 2014 г.», отмечал Турчак.