Законопроект о статусе ветерана для военных Донбасса внесен в Госдуму
Рабочая группа по вопросам специальной военной операции (СВО) внесла в Государственную думу законопроект о приравнивании жителей новых регионов – участников СВО к статусу ветеранов боевых действий. Об этом сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России», руководитель парламентской координационной группы по вопросам спецоперации Андрей Турчак.
«Рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму законопроект, который наделит статусом ветеранов боевых действий ополченцев, воевавших за Донбасс с 2014 г.», - написал Турчак в своем Telegram-канале.
О том, что данный законопроект будет внесен в Госдуму, Турчак сообщал 23 февраля. В тот день он говорил, что законопроект уже готов. Турчак выражал надежду, что он будет принят в кратчайшие сроки.
«Также в парламент внесен законопроект, предоставляющий право участникам и ветеранам спецоперации, членам их семей на бесплатную правовую помощь в государственных юридических бюро или у адвокатов», – добавил Турчак.
По его словам, оба законопроекта отражены в первом докладе рабочей группы по вопросам СВО, направленном президенту.
23 февраля на встрече с ветеранами боевых действий по случаю Дня защитника Отечества президент России Владимир Путин пообещал распространить статус ветерана на военнослужащих Донбасса. С такой инициативой к нему обратился Герой России, участник спецоперации Роман Черемухин.
Он рассказал, что знает многих военных, которые с 2014 г. были на службе, но после получения ранения были вынуждены уйти еще до 30 сентября, когда ДНР и ЛНР вошли в состав России (в феврале прошлого года Россия признала их независимость).
Президент подчеркнул, что неважно, в каком статусе были бойцы до вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, главное, «что они служили России».