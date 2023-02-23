Турчак: законопроект о статусе ветерана для военных Донбасса внесут 27 февраля
Законопроект о приравнивании жителей новых регионов – участников спецоперации к статусу ветеранов боевых действий готов и будет внесен в Госдуму 27 февраля. Об этом сообщил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России», руководитель парламентской координационной группы по вопросам спецоперации Андрей Турчак.
«Защитники Донбасса, воевавшие против киевского режима с 2014 г., получат статус участников боевых действий. Речь о тех ополченцах, кто входил в воинские формирования ЛДНР и с оружием в руках принимал участие в боевых действиях на стороне республик до момента их вхождения в состав РФ», – написал Турчак в своем Telegram-канале.
По словам секретаря генсовета «Единой России», этот вопрос был отражен в первом докладе рабочей группы президенту. И он его поддержал. Турчак сообщил, что соответствующий законопроект уже готов и на следующей неделе – 27 февраля – будет внесен в Госдуму. Он выразил надежду, что он будет принят в кратчайшие сроки.
23 февраля на встрече с ветеранами боевых действий по случаю Дня защитника Отечества президент России Владимир Путин пообещал распространить статус ветерана на военнослужащих Донбасса. С такой инициативой к нему обратился Герой России, участник спецоперации Роман Черемухин.
Он рассказал, что знает многих военных, которые с 2014 г. были на службе, но после получения ранения были вынуждены уйти еще до 30 сентября, когда ДНР и ЛНР вошли в состав России, в феврале прошлого года Россия признала их независимость.
Президент подчеркнул, что неважно, в каком статусе были бойцы до вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, главное, «что они служили России».