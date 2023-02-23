Турчак: законопроект о статусе ветерана для военных Донбасса внесут 27 февраля

По словам секретаря генсовета «Единой России», этот вопрос был отражен в первом докладе рабочей группы президенту. И он его поддержал. Турчак сообщил, что соответствующий законопроект уже готов и на следующей неделе – 27 февраля – будет внесен в Госдуму. Он выразил надежду, что он будет принят в кратчайшие сроки.