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Турчак: законопроект о статусе ветерана для военных Донбасса внесут 27 февраля

Ведомости

Законопроект о приравнивании жителей новых регионов – участников спецоперации к статусу ветеранов боевых действий готов и будет внесен в Госдуму 27 февраля. Об этом сообщил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России», руководитель парламентской координационной группы по вопросам спецоперации Андрей Турчак.

«Защитники Донбасса, воевавшие против киевского режима с 2014 г., получат статус участников боевых действий. Речь о тех ополченцах, кто входил в воинские формирования ЛДНР и с оружием в руках принимал участие в боевых действиях на стороне республик до момента их вхождения в состав РФ», – написал Турчак в своем Telegram-канале.

По словам секретаря генсовета «Единой России», этот вопрос был отражен в первом докладе рабочей группы президенту. И он его поддержал. Турчак сообщил, что соответствующий законопроект уже готов и на следующей неделе – 27 февраля – будет внесен в Госдуму. Он выразил надежду, что он будет принят в кратчайшие сроки.

23 февраля на встрече с ветеранами боевых действий по случаю Дня защитника Отечества президент России Владимир Путин пообещал распространить статус ветерана на военнослужащих Донбасса. С такой инициативой к нему обратился Герой России, участник спецоперации Роман Черемухин.

Он рассказал, что знает многих военных, которые с 2014 г. были на службе, но после получения ранения были вынуждены уйти еще до 30 сентября, когда ДНР и ЛНР вошли в состав России, в феврале прошлого года Россия признала их независимость.

Президент подчеркнул, что неважно, в каком статусе были бойцы до вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, главное, «что они служили России».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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