Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного СолдатаПрезидент назвал заботу о тех, кто защищает страну, святой обязанностью государства
Президент России Владимир Путин 23 февраля – в День защитника Отечества – возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
Глава государства принял участие в церемонии вместе с ветеранами боевых действий. Среди них был отец Киприан (Валерий Бурков) – Герой Советского Союза, ветеран боевых действий в Афганистане. В церемонии также участвовал герой России Николай Гаврилов, герой России и участник спецоперации Роман Черемухин, участник специальных операций в составе группы «Альфа» Сергей Милицкий, герой России, сенатор Дмитрий Перминов и активисты общественных патриотических организаций.
Путин возложил цветы к Киеву и другим стелам городов-героев в Александровском саду. После возложения цветов, минуты молчания и исполнения государственного гимна глава государства пообщался с ветеранами. Он назвал заботу о тех, кто защищает страну, святой обязанностью государства.
«Смотрю, у нас ребята сзади стоят – молодые совсем. Я позавчера, когда выступал с посланием [Федеральному собранию], последние слова были о том, что правда на нашей стороне. Но я когда смотрю на ребят, хочется добавить: и будущее точно за нами», – заявил президент, общаясь с ветеранами боевых действий.
В своем видеообращении по случаю Дня защитника Отечества Путин отметил подвиги ветеранов Великой Отечественной войны и заявил, что нынешнее поколение российских солдат и офицеров «бережет и приумножает ратные традиции своих дедов и прадедов». Путин также поздравил с праздником военнослужащих, добровольцев и мобилизованных, которые участвуют в военной спецоперации на Украине и «героически сражаются с неонацизмом», «защищают наших людей на наших исторических территориях».
В обращении Путин заявил, что Россия в этом году уделит внимание укреплению ядерной триады, на боевое дежурство заступят первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой.
Глава государства пообещал уделять приоритетное внимание укреплению обороноспособности страны и вести «сбалансированное, качественное развитие всех составляющих Вооруженных сил, совершенствовать систему подготовки частей и подразделений». Власти намерены продолжать насыщать войска передовой техникой: новыми ударными системами, средствами разведки и связи, беспилотниками и артиллерийскими комплексами, добавил Путин. Повышенное внимание, по его словам, будет уделяться укреплению ядерной триады.