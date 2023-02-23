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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент назвал заботу о тех, кто защищает страну, святой обязанностью государства
Наталья Колотович
kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 23 февраля – в День защитника Отечества – возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Глава государства принял участие в церемонии вместе с ветеранами боевых действий. Среди них был отец Киприан (Валерий Бурков) – Герой Советского Союза, ветеран боевых действий в Афганистане. В церемонии также участвовал герой России Николай Гаврилов, герой России и участник спецоперации Роман Черемухин, участник специальных операций в составе группы «Альфа» Сергей Милицкий, герой России, сенатор Дмитрий Перминов и активисты общественных патриотических организаций.

Путин возложил цветы к Киеву и другим стелам городов-героев в Александровском саду. После возложения цветов, минуты молчания и исполнения государственного гимна глава государства пообщался с ветеранами. Он назвал заботу о тех, кто защищает страну, святой обязанностью государства.

«Смотрю, у нас ребята сзади стоят – молодые совсем. Я позавчера, когда выступал с посланием [Федеральному собранию], последние слова были о том, что правда на нашей стороне. Но я когда смотрю на ребят, хочется добавить: и будущее точно за нами», – заявил президент, общаясь с ветеранами боевых действий.

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В своем видеообращении по случаю Дня защитника Отечества Путин отметил подвиги ветеранов Великой Отечественной войны и заявил, что нынешнее поколение российских солдат и офицеров «бережет и приумножает ратные традиции своих дедов и прадедов». Путин также поздравил с праздником военнослужащих, добровольцев и мобилизованных, которые участвуют в военной спецоперации на Украине и «героически сражаются с неонацизмом», «защищают наших людей на наших исторических территориях».

В обращении Путин заявил, что Россия в этом году уделит внимание укреплению ядерной триады, на боевое дежурство заступят первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой.

Глава государства пообещал уделять приоритетное внимание укреплению обороноспособности страны и вести «сбалансированное, качественное развитие всех составляющих Вооруженных сил, совершенствовать систему подготовки частей и подразделений». Власти намерены продолжать насыщать войска передовой техникой: новыми ударными системами, средствами разведки и связи, беспилотниками и артиллерийскими комплексами, добавил Путин. Повышенное внимание, по его словам, будет уделяться укреплению ядерной триады.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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