Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

«Смотрю, у нас ребята сзади стоят – молодые совсем. Я позавчера, когда выступал с посланием [Федеральному собранию], последние слова были о том, что правда на нашей стороне. Но я когда смотрю на ребят, хочется добавить: и будущее точно за нами», – заявил президент, общаясь с ветеранами боевых действий.